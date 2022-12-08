Аналитик объяснил массовый отъезд российских звёзд профнепригодностью
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Политический аналитик издания «ВЗГЛЯД» Виталий Трофимов прокомментировал массовый отъезд российских звезд за границу. По его мнению, бегство из страны было вызвано сугубо профессиональной непригодностью артистов, не способных работать в изменившихся условиях.
После усложнения геополитической ситуации в мире и введения санкций против РФ целый ряд селебрити покинули страну. Издание «Взгляд» проанализировало ситуацию, назвав истинную причину эмиграции звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей. Политический аналитик Виталий Трофимов уверен, что Пугачева, Земфира, Дапкунайте и прочие публичные личности не обладают достаточным уровнем профессионализма.
По убеждению эксперта, артисты и блогеры не смогли приспособиться к новым условиям. Они не сумели принять перемены и сохранить такое же влияние на поклонников, как и ранее. Поэтому вместо того, чтобы писать новые песни и снимать картины, они начали высказывать свою политическую позицию.
Само понятие «массовой культуры» в РФ сейчас воспринимается не правильно. Именно из-за этого творческая среда была подменена рыночными отношениями и правилами. Выездом за рубеж селебрити показали как свое отношение к родине, так и неумение работать для поклонников в существующей реальности. При этом такие артистки, как Валерия, по некоторым данным, и сейчас продолжает получать благодаря умелому менеджменту мужа-продюсера Иосифа Пригожина порядка 10 миллионов рублей в сутки.
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