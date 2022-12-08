Аналитик объяснил массовый отъезд российских звёзд профнепригодностью

Политический аналитик издания «ВЗГЛЯД» Виталий Трофимов прокомментировал массовый отъезд российских звезд за границу. По его мнению, бегство из страны было вызвано сугубо профессиональной непригодностью артистов, не способных работать в изменившихся условиях.

После усложнения геополитической ситуации в мире и введения санкций против РФ целый ряд селебрити покинули страну. Издание «Взгляд» проанализировало ситуацию, назвав истинную причину эмиграции звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей. Политический аналитик Виталий Трофимов уверен, что Пугачева, Земфира, Дапкунайте и прочие публичные личности не обладают достаточным уровнем профессионализма.

По убеждению эксперта, артисты и блогеры не смогли приспособиться к новым условиям. Они не сумели принять перемены и сохранить такое же влияние на поклонников, как и ранее. Поэтому вместо того, чтобы писать новые песни и снимать картины, они начали высказывать свою политическую позицию.

Само понятие «массовой культуры» в РФ сейчас воспринимается не правильно. Именно из-за этого творческая среда была подменена рыночными отношениями и правилами. Выездом за рубеж селебрити показали как свое отношение к родине, так и неумение работать для поклонников в существующей реальности. При этом такие артистки, как Валерия, по некоторым данным, и сейчас продолжает получать благодаря умелому менеджменту мужа-продюсера Иосифа Пригожина порядка 10 миллионов рублей в сутки.