Дочурке в садик: делаем сумочку-клатч из пластиковой бутылки

Каждая малышка наверняка мечтает прийти в садик с роскошной сумочкой. И если вы любите заниматься рукоделием, легко сможете сделать своей дочурке подарок, изготовив красивую сумку из пластиковой бутылки. Работа не займет много времени, а эффект гарантируется потрясающий.

Материалы и инструменты

Вам понадобится пластиковая бутылка, ножницы, канцелярский нож, картон, клеевой пистолет, фурнитура (пуговица, молния, липучка или другой декоративный предмет для застежки), ремешок, бумага или ткань для оформления поверхности. Также необходим карандаш и линейка, можно использовать циркуль.

Основа

Возьмите пластиковую бутылку и отрежьте дно и конус у горлышка, чтобы у вас остался ровный цилиндр. Используя круг на срезе бутылки, начертите его на картоне в двух экземплярах (если вам так удобнее, измерьте диаметр, разделите пополам, это будет нужный радиус для использования циркуля). После этого измерьте длину цилиндра и вырежьте из картона прямоугольник, который обеспечит сумочке устойчивость.

Такой же прямоугольник (он будет изогнутым) отрежьте от пластикового цилиндра. Цилиндр должен состоять из трех частей: плоской основы, фиксированной и открывающейся стороны.

Чтобы верх сумочки легко открывался, прикрепите края пластика к предварительно вырезанным тонким полоскам картона (вместо него можно использовать скотч). Приклейте при помощи клеевого пистолета к цилиндру круглые картонные диски (помните о том, что основа сумочки является плоской, поэтом часть диска в виде небольшого полукруга также надо отрезать).

Оформление

Приступайте к оклеиванию сумочки, и для этого можете использовать любые материалы. Это может быть ткань или бумага, искусственная кожа, а также любые другие материалы по вашему усмотрению. Оригинально смотрится сумочка из комбинированных материалов и всевозможных декоративных украшений, которые вы выберите (можно расшить бусинами или стеклярусом).

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В качестве ручки можно использовать старое ожерелье, полоску ткани, расшитую бисером, ленту, бечевку, пряжу, старый ремешок и пр. Для застежки используйте пуговицы или две ленты, липучку или молнию, можно взять бусину или простую резинку. Приклейте все детали, использовав клеевой пистолет. Таким же способам приклейте тонкую декоративную ленту, которая поможет спрятать швы и заломы.

Вместо заключения

Ваша дочурка наверняка будет в восторге, но вы можете использовать этот метод для изготовления сумочки или косметички для себя.

Отличной идеей будет подарить это красивое изделие подруге или использовать в качестве шкатулки.