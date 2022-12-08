 

В Германии прошла масштабная облава на экстремистов, планировавших госпереворот

08.12.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкая полиция провела масштабную облаву на экстремистскую организацию, планировавшую осуществить госпереворот, пишет Welt. В неё входили так называемые «Граждане рейха», сторонники движения «Инакомыслящие» и прочие правые радикалы. Среди них в том числе была бывший экс-депутат бундестага из «Альтернативы для Германии» и экс-солдаты элитных подразделений бундесвера, рассказывает немецкий телеканал.

А теперь поговорим о полицейской облаве в Германии. По имеющейся информации, вооружённая группировка из «Граждан рейха» и «Инакомыслящих» планировала госпереворот. В связи с этим с утра в рамках общегерманской операции спецподразделения полиции обыскали сотни квартир правых и сторонников теорий заговора. На данный момент федеральная прокуратура задержала 25 членов «Граждан рейха». Среди 52 обвиняемых есть бывшие солдаты элитных подразделений и экс-депутат бундестага из АдГ. Поговорим об этом с моей коллегой Марией Дросте. Мария, обыски проходили и здесь в Берлине. Конкретно речь идёт о бывшем депутате бундестага из АдГ Биргит Мальзак-Винкеманн. В Берлине она работала судьёй. Что известно о её роли?

МАРИЯ ДРОСТЕ, корреспондент Welt: О том, как были устроены взаимосвязи внутри группировки, мы пока что сказать не можем. Следователи также по этому поводу пока ничего не сказали. Но есть информация о том, что после переворота планировалось сформировать новый кабинет правительства. И Мальзак-Винкеманн, возможно, должна была взять на себя сферу судопроизводства. Любопытно, что ещё в прошлом году она была депутатом бундестага от АдГ. Но с тех пор работает судьей в земельном суде Берлина.

Мы знаем, что сейчас идут процессы и в отношении и других депутатов из АдГ, которые по окончании своей работы в бундестаге пошли работать судьями. Речь идёт о том, насколько это совместимо с конституцией. Если результаты расследования окажутся правдой и выяснится, что она действительно была активным членом этой террористической организации, это будет абсолютно уникальный случай.

Мы вам быстро кое-что покажем. Это одно из мест, где прошла облава. Всего обыски прошли приблизительно в 130 квартирах и офисных помещениях. Это одно из двух мест проживания эк-депутата АдГ в Берлине. Её также задержали и отвезли в участок этим утром. Мы недавно видели, как из её дома выносят большое количество документов. Техники-криминалисты всё ещё собирают улики. Речь идёт не только об уликах, имеющих отношение к задержаниям, которые произошли сегодня утром, но и, конечно же, о поиске других доказательств, чтобы ужесточить расследования. В конечном счёте, возможно, выяснится, что эта группировка была ещё больше, или получится точнее выявить тех, кто её поддерживал.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.22 / Что делает вас красивее – Личное мнение

30.11.22 / Журналистика не преступление — ведущие мировые СМИ призвали США прекратить судебное преследование Ассанжа

18.07.22 / ФОК с двумя бассейнами построят на Алтуфьевском шоссе

21.10.22 / Когда мы перестаем думать, мозг переходит в другой режим – исследование

28.08.22 / Мнение: О быстрой расплате за «оголтелую русофобию»

24.06.22 / Еще тело не остыло! Загребущая Королева вздумала навариться на мертвом Шатунове

05.11.20 / Жена Сергея Семака Анна рассказала о потере ребенка

24.08.21 / Том Круз совершил экстренную посадку вертолета на территории частного дома в Уорикшире

20.06.22 / Исхудавший Малахов шокировал видом после позорного увольнения

26.08.22 / Древний предок человека салехантроп ходил на 2-х ногах 7 млн лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика