 

Восточный маршрут газопровода «Сила Сибири» достиг Шанхая

08.12.2022, 11:50, Разное
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Газопровод «Сила Сибири» в Китае удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае. Как передаёт Xinhua, в Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети сообщили, что участок Тайань — Тайсин восточного маршрута газопровода Китай — РФ официально был сдан в эксплуатацию.


AP

В Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети сообщили, что участок Тайань — Тайсин восточного маршрута газопровода Китай — РФ официально был сдан в эксплуатацию. Как передаёт Xinhua, это означает, что восточный маршрут этого трансграничного газопровода удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае на востоке Китая.

По словам сотрудника корпорации Ли Бо, восточная ветка газопровода Китай — РФ на китайской территории берёт начало в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай, пересекая девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Её общая протяженность на территории Китая составляет 5 111 км, из них 3 371 км новопостроенные, а остальные 1 740 км уже находились в эксплуатации.

После ввода в эксплуатацию всего восточного маршрута китайско-российского газопровода объём поставок природного газа из Сибири в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и регион дельты реки Янцзы из года в год будет увеличиваться. Ожидается, что к 2025 году объём поставок газа стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год.


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