 

Инфляция бьёт по еврозоне в полную силу, но в России в разы все хуже

08.12.2022, 11:50, Разное
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Стремительный рост цен в еврозоне снижает покупательную способность населения — последствия высокой инфляции теперь в полной мере ощущают на себе и предприятия розничной торговли, пишет Handelsblatt. В октябре они столкнулись со значительным падением объёмов продаж. По данным Евростата, по сравнению с предыдущим месяцем продажи сократились на 1,8%, а по сравнению с октябрём прошлого года — на 2,7%.


AP

В октябре предприятия розничной торговли в еврозоне столкнулись со значительным падением объёмов продаж. По данным статистической службы Европейского союза, по сравнению с сентябрём оборот розничой торговли сократился на 1,8%. Ранее эксперты ожидали падения на 1,7%, передаёт Handelsblatt.

Как пишет Евростат, в сентябре оборот розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,8%. Продажи непродовольственных товаров — без учёта топлива — в октябре сократились на 2,1%. Продажи на автомобильных заправочных станциях при этом выросли на 0,3%.

По сравнению с октябрём 2021 года продажи в сфере розничной торговли сократились на 2,7% — примерно так, как и ожидали эксперты.

Как отмечает издание, стремительный рост цен снижает покупательную способность населения. Однако по итогам ноября средний уровень годовой инфляции в странах еврозоны по сравнению с октябрём сократился на 0,6% и составил 10%. Небольшое снижение относительно предыдущей рекордной отметки может послужить аргументом в пользу отказа от дальнейшего повышения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало выступает за повышение ключевых процентных ставок ещё на 0,5 процентного пункта в декабре. В сентябре и октябре ЕЦБ уже повысил ставки на 0,75 процентного пункта. Ставка по депозитам в настоящий момент составляет 1,5%, пишет Handelsblatt.


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