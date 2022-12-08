При обысках у «граждан Рейха» немецкая полиция обнаружила договор о ненападении, заключённый с признанными экстремистами «гражданами СССР»

В ходе масштабных обысков в домах участников националистической организации «граждане Рейха» в Германии был найден договор, заключённый с признанной в России экстремистской организацией «граждане СССР», следует из официального сообщения МВД ФРГ.

По данным немецких правоохранителей, «граждане Рейха» и «граждане СССР» поддерживали контакты как минимум с 2019 года. В частности, 1 сентября между двумя организациями был заключен так называемый «договор о ненападении» (Nichtangriffspakt), по которому оба движения обязались не причинять вреда друг другу.

– Договор сам по себе не представляет сколько-нибудь существенной ценности, но в нем мы обнаружили отсылки к некоему дополнительному документу, который теоретически должен уточнять обязательства сторон и разграничивать сферы их интересов. Документ нам обнаружить не удалось, – сказала в интервью ИА «Панорама» федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

По словам чиновницы, указанный документ засекречен, но он в любом случае не имеет юридической силы в соответствии с законодательством ФРГ. Предположительно его приняли на совместном мероприятии в Бресте, на котором представители «СССР» и «Рейха» обсуждали вопросы земельной реституции, а также внутреннюю и внешнюю политику Польши.

«Граждане Рейха» – немецкая националистическая организация, не признающая юрисдикцию ФРГ и считающая, что страна оккупирована государствами антигитлеровской коалиции. Немецкие правоохранители подозревают движение в попытке госпереворота.

«Граждане СССР» – российская экстремистская организация, не признающая юрисдикцию РФ и законность распада СССР. До планирования госпереворота её участники не дошли, поскольку погрязли во внутренних дрязгах, интригах и взаимных разоблачениях.

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