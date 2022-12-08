 

При обысках у «граждан Рейха» немецкая полиция обнаружила договор о ненападении, заключённый с признанными экстремистами «гражданами СССР»

08.12.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе масштабных обысков в домах участников националистической организации «граждане Рейха» в Германии был найден договор, заключённый с признанной в России экстремистской организацией «граждане СССР», следует из официального сообщения МВД ФРГ.

По данным немецких правоохранителей, «граждане Рейха» и «граждане СССР» поддерживали контакты как минимум с 2019 года. В частности, 1 сентября между двумя организациями был заключен так называемый «договор о ненападении» (Nichtangriffspakt), по которому оба движения обязались не причинять вреда друг другу.

– Договор сам по себе не представляет сколько-нибудь существенной ценности, но в нем мы обнаружили отсылки к некоему дополнительному документу, который теоретически должен уточнять обязательства сторон и разграничивать сферы их интересов. Документ нам обнаружить не удалось, – сказала в интервью ИА «Панорама» федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

По словам чиновницы, указанный документ засекречен, но он в любом случае не имеет юридической силы в соответствии с законодательством ФРГ. Предположительно его приняли на совместном мероприятии в Бресте, на котором представители «СССР» и «Рейха» обсуждали вопросы земельной реституции, а также внутреннюю и внешнюю политику Польши.

«Граждане Рейха» – немецкая националистическая организация, не признающая юрисдикцию ФРГ и считающая, что страна оккупирована государствами антигитлеровской коалиции. Немецкие правоохранители подозревают движение в попытке госпереворота.

«Граждане СССР» – российская экстремистская организация, не признающая юрисдикцию РФ и законность распада СССР. До планирования госпереворота её участники не дошли, поскольку погрязли во внутренних дрязгах, интригах и взаимных разоблачениях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.22 / «Горько, но неизбежно» — «Гринпис» одобрил повторный запуск угольных электростанций

10.08.22 / Министерство здравоохранения продлило срок годности прививок Sputnik V

29.10.20 / Медицинские маски для чиновников «со вторым подбородком» поступили в продажу

29.09.22 / В Германии опасаются, что три нитки газопроводов потеряны навсегда

17.02.21 / Скандалы: Остров Рыболовлева

28.01.22 / Мнение: Заплыв на F-35

09.07.21 / Меган Маркл поддержала теннисистку Наоми Осака после снятия с чемпионата

07.08.22 / Мнение: О новой бреши в западных санкциях… Go, go, Russia?

07.07.22 / Исследователи изучат поверхность Марса с помощью минералов из Антарктиды

18.12.21 / Мнение: Чёрт его дёрнул

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика