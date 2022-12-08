Скандалы: Лучший праздник — дома

В Госдуме предложили запретить чиновникам уезжать за границу на Новый год

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал глав российских регионов запретить чиновникам, учитывая сегодняшнюю обстановку в России и в мире, выезд за границу на новогодние праздники. Он считает, что отдыхать чиновникам следует в России. — Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости – дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов, — приводит РИА Новости слова парламентария.

Хамзаев также считает, что вопрос о том, «корректно ли отдыхать в эти дни», должен задать себе каждый чиновник. Помимо вопроса «моральной этики», это еще и вопрос безопасности, указал депутат.

— Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны, — подчеркнул депутат нижней палаты.

Тем временем администрация президента разослала регионам рекомендации касательно проведения новогодних мероприятий. Российским субъектам посоветовали проявлять сдержанность в расходах, поддерживать патриотически настроенных музыкантов и упоминать о героизме защитников отечества — в том числе, в ходе детских праздников.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Новые Известия”