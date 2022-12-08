 

Имя сбежавшей из России Пугачевой предложено присвоить тупику в израильской Кейсарии

08.12.2022, 11:15, Разное
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Тупик Аллы Пугачевой – звучит очень символично. Ведь именно в тупике оказалась сегодня Народная артистка Советского Союза.

Накануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную.
Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку нашли и доказали у себя еврейские корни.

Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – “дарконе”. Она не еврейка по крови, но право на алию (получение гражданства Израиля) получила по факту родства с евреем Максимом Галкиным, мать которого Наталья Григорьевна – чистокровная еврейка. Она даже похоронена в Израиле.

Теперь со Святой земли певица то и дело обращается к высшим силам со странной, полной злобы и ненависти, молитвой: “Смотрю на небо и говорю: “Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов. Ибо они не ведают, что творят”.

“Представляю, как ей надоело находиться в чужом государстве, – комментируют в соцсетях поклонники слова певицы. – Когда в отпуск летаешь на две недели, то это перебор и хочется домой. А тут обратной дороги нет. И умереть придется на чужой земле. Вот это настоящий тупик”.

Именно поэтому сейчас все громче и звучат предложения присвоить имя Пугачевой одному из тупиков Кейсарии.

Улицы жена признанного в России иноагентом Галкина не заслужила.


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