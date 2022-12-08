Подходит для большинства типов волос и форм лица: как сделать челку в стиле Уэнсдей Аддамс

Челка в стиле Уэнсдей Аддамс стала настоящим хитом уходящего года. Она сохранит свою актуальность в том числе и в следующем году. Если вы бы тоже хотели добавить подобную деталь к своей прическе, тогда примите к сведению некоторые правила по уходу.

Важные аспекты

Такая челка предполагает наличие пробора ровно посередине. Тогда волосы, падающие на лоб, разделяются на две части по направлению к ушам.

Получается своего рода «челка-шторка», но относительно густая.

Подобная челка хороша тем, что подходит для большинства типов волос и форм лица, для представительниц прекрасного пола всех возрастов.

Также она прекрасно сочетается с разнообразными стрижками как на короткие, так и на средние и длинные волосы.

Из нюансов можно выделить следующие аспекты.

Первое: если вы привыкли делать боковой пробор, то такой вариант вам точно не подойдет. Второе: челку нужно подрезать и «освежать» каждые 4-6 недель, поэтому готовьтесь к дополнительным визитам в парикмахерскую.

Третий аспект касается балаяжа.

Если у вас осветленные волосы (блики) наблюдаются чуть ниже пробора, где-то на середине длины локонов, тогда челка может выглядеть слишком плоской и поэтому малопривлекательной.

Подумайте о том, чтобы хорошенько ее прокрасить, осветлить.