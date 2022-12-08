Кличко – Киев может остаться без света, отопления и воды, как в фильмах про апокалипсис

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городу может грозить апокалиптический сценарий нынешней зимой, если РФ продолжит наносить авиаудары по инфраструктуре. Как пишут «Украинские новости», Кличко отметил, что если ситуация ухудшится, жители украинской столицы должны быть готовы к эвакуации.



AP

Киеву может грозить апокалиптический сценарий нынешней зимой, если РФ продолжит наносить авиаудары по инфраструктуре. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил б этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве не хватает отапливаемых укрытий, чтобы принять всех жителей в случае полных отключений подачи тепла. Городские власти подготовили 500 автономных точек, но для многомиллионного города этого крайне мало, заявил мэр. Если ситуация ухудшится, люди должны быть готовы к эвакуации, подчеркнул Кличко.

«Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах. Если электричество и дальше будет отсутствовать, а внешняя температура будет низкой, город может остаться без центрального отопления до весны. Мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из построек, иначе вода может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть, а здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования», — заявил мэр.

Кличко призвал жителей украинской столицы подготовить экстренные запасы пищи и воды, а также иметь готовую одежду и документы для быстрого выезда, если отключат теплоснабжение. Однако он подчеркнул, что пока нет нужды в эвакуации, поскольку дефицит электроэнергии в городе составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.