С дефицитом газа Европе жить ещё долгие годы

Из-за остановки поставок газа из РФ Европа стала искать новых поставщиков и экономить электроэнергию, пишет Le Figaro. Однако, как предрекают эксперты, спрос на сжиженный газ растёт во всём мире, поэтому в будущие годы ситуация для европейцев легче не станет.



AP

Из-за энергетического кризиса, который охватил Европу, странам приходится пересматривать свою модель поведения, пишет Le Figaro. Так, в ноябре и в октябре, спрос на газ в ЕС был на четверть ниже среднего за последние пять лет, подсчитала британская фирма ICIS.

Как отмечают эксперты, больше всего снижает потребление промышленность. Сокращение поставок вызвало стремительный рост цен, и многие производители, столкнувшись с растущими счетами за электроэнергию, просто убавили производство.

ЕС увеличил запасы газа, стал импортировать сжиженный природный газ рекордными темпами, чтобы компенсировать дефицит поставок из России. Тем не менее, континент вступил в период, когда энергию придётся экономить. Несмотря на решение ЕС сократить свое потребление на 15%, там опасаются дефицита. Во Франции запланированы временные отключения электроэнергии.

Однако эксперты из французского аналитического центра Shift Project предупреждают, что сложности, вероятно, этой зимой не ограничатся, и трудные времена останутся надолго. Они предполагают, что дефицит энергоресурсов в Европе теперь будет хроническим. В исследовании, проведённом под эгидой Министерства армии, Shift Project оценивает, что «в случае длительного прекращения поставок из России» до 40% потребностей ЕС невозможно покрыть существующими сейчас контрактами. Но поставки из РФ уже почти прекратились, хотя бы потому что «Северный поток» остановился, отмечает директор этого проекта Маттьё Озанно. Поэтому для него единственный выход — обходиться без газа.

В дальнейшем главными поставщиками сжиженного газа будут США и Катар. Но спрос со стороны Азии резко возрастёт, её импорт уже сейчас равен импорту Европы, и вскоре превысит его. Поэтому, по словам Озанно, следует опасаться сильной конкуренции за поставки между Западной Европой и Восточной Азией, с одной стороны, а также между этими двумя регионами и развивающимися странами — с другой.

Конкуренция может также разгореться и между странами-членами ЕС. По словам эксперта, в течение многих лет в энергетической политике ЕС показывал «слепоту», а также наивность в вопросе энергетической геополитики. При этом Китай, наоборот, очень внимательно относится к диверсификации своих источников энергии и сырья. Сегодня 100% его предполагаемых потребностей в газе в 2025 году уже обеспечены контрактами, отмечается в исследовании.

По оценкам Международного энергетического агентства, в ближайшие пять лет рост использования возобновляемых источников энергии почти удвоится. Энергетический кризис создал «беспрецедентный импульс» для этих источников энергии. К 2025 году солнечная энергия и ветер