Украинские активисты попытались сорвать постановку «Бориса Годунова» в Милане

Украинские активисты попытались сорвать одну из постановок в миланской «Ла Скала». В знаменитом на весь мир театре готовят оперу «Борис Годунов» на музыку Модеста Мусоргского.

Спустя 43 года после последней постановки «Бориса Годунова» в Милане снова подготовили представление по классике российской классической оперы. Опера на музыку Модеста Мусоргского последний раз была показана в итальянской «Ла Скале» в 1979 году. Однако возрождение российского акцента в театре пытались сорвать активисты, настроенные против РФ и ее культуры.

Активистов с проукраинской позицией поддержал и консул этой страны, работающий в Милане. Однако его ходатайство с призывом запретить руководству «Ла Скалы» ставить на сцене «Бориса Годунова» не поддержали.

Более того, именно опера Мусоргского стала премьерной в театральном сезоне 2023 года. Для того, чтобы протесты проукраинских активистов не переросли в массовые беспорядки и не представляли угрозу для здоровья и жизни как актеров, так и зрителей, возле «Ла Скала» собралось несколько десятков автомобилей правоохранительных органов.