«Оставьте слова писателям» – Apple готовит революционный мессенджер, в котором будут доступны только эмодзи

Владельцы телефонов и планшетных ПК марки Apple вскоре смогут воспользоваться новейшим мессенджером Emotion, который позволяет отправлять только эмодзи.

Более того, программа попробует предугадать, что хочет написать пользователь, а подтвердить её догадки можно будет жестами.

Apple Emotion сейчас находится в заключительной стадии бета-тестирования. Сама идея создания нового мессенджера возникла после того, как пользователи заявили в опросах, что считают набор текста, подбор и составление слов – самыми утомительными действиями при использовании смартфонов.

– Оставьте слова писателям и вооружитесь по-настоящему удобным способом общения, – гласит официальный слоган приложения.

Все переписки в Apple Emotion, так же, как и переписки в других мессенджерах Apple, будут отправляться в облако и анализироваться искусственным интеллектом. В результате после 2-3 месяцев использования ИИ будет сам набирать за пользователя сообщения, а чтобы подтвердить их отправку, достаточно будет кивнуть.

Инсайдеры утверждают, что сами разработчики, в отличие от маркетологов, находятся не в восторге от программы. У одного из них ушло полтора часа на то, чтобы с помощью одних только эмодзи объяснить коллеге, что необходимо сбросить кэш маршрутизатора интерфейса, а затем перезапустить его в отладочном режиме.

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