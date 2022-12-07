Если Луна в Близнецах, то необходим внимательный партнер: почему важно знать свою Луну в натальной карте

Наверняка даже те люди, которые далеки от астрологии или не слишком ею интересуются, осведомлены о своей принадлежности к тому или иному знака зодиака. На самом деле на особенности характера влияет и другой аспект в индивидуальном гороскопе — это расположение Луны.

Почему важно знать расположение Луны в натальной карте

Когда мы говорим о том, кем являемся по знаку зодиака, то рассматриваем положение Солнца в натальной карте. Эта информация больше касается нашего внешнего проявления: то, как мы ведем себя в социуме, какими нас видят и воспринимают окружающие.

Если же узнать расположение Луны в индивидуальном гороскопе, то можно узнать многое об особенностях своего характера, внутреннего мира. Например, человек может быть Львом по знаку зодиака. В социуме он выглядит как уверенная в себе, яркая, сильная и смелая личность. Но Луна у этого человека, например, может находиться в Весах. Это означает, что в душе он не так уж уверен в себе, его терзают сомнения и противоречия, ему бывает сложно сделать выбор или принять то или иное решение самостоятельно.

Как «вычислить» свою Луну

Для этого понадобится составить натальную карту. Сделать это можно с помощью бесплатных онлайн-сервисов. Достаточно ввести свою дату, место и время появления на свет — система автоматически произведет необходимые подсчеты и выдаст вам нужную информацию. Вы увидите, в каких знаках зодиака какие планеты находятся в вашем индивидуальном гороскопе.

Рассматриваем особенности характера в зависимости от расположения Луны в натальной карте.

В Овне

Вы являетесь очень энергичным и активным человеком, который также отличается целеустремленностью, смелостью и решительностью. Как только вы понимаете, чего хотите, тут же приступаете к активным действиям. Положительной стороной вашего характера является то, что вы не боитесь препятствий. Вы вдохновляетесь новыми идеями, и мотивация помогает вам двигаться дальше, поэтому обычно получаете то, к чему стремитесь. Минусом является импульсивность и привычка вначале принимать решения, а потом над ними раздумывать.

В Тельце

Вы стремитесь к стабильности и безопасности, очень любите комфорт и цените качество. Плюсом является то, что ваше трудолюбие и целеустремленность помогают вам обеспечить комфортом себя и своих близких. Вы терпеливый и верный человек, однако в вашем характере есть и минусы. Первый – это чрезмерная любовь к роскоши и вероятность предпочтения материального духовному. Вы долго терпите, но потом взрываетесь, вспыльчивость также является вашим недостатком.

В Близнецах

Вы очень любите получать новую информацию, экспериментировать, искать свой путь, и поиск пути часто становится увлечением всей вашей жизни. Общительность, прекрасное чувство юмора, активность, стремление к популярности и признанию являются вашей мотивацией для движения вперед. Это похвальные качества, но есть и некоторые недостатки. Иногда вас можно назвать непоследовательным и не умеющим сосредоточиться на одной важной вещи. Вам интересно все, а охватить все аспекты очень сложно. Вам нужен внимательный партнер.

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В Раке

Вы любите свою семью и свой дом, заботитесь о том, чтобы вам и всем в нем присутствующим было комфортно. В любви вы полностью отдаетесь и не можете жить без ответных чувств и их подтверждения. Это замечательно, однако есть и негативные моменты. Вы слишком чувствительны и ранимы, можете даже быть навязчивы. Настроение быстро меняется, поскольку на вас активно действуют фазы Луны. В некоторые периоды вы можете себя чувствовать особо уязвленными и даже склонны к депрессиям.

Во Льве

Вы любите блистать и сиять, быть в центре внимания и занимать место лидера. Положительными чертами характера являются трудолюбие, целеустремленность, бесстрашие, самоотверженное желание сделать счастливыми и обеспечить комфортную жизнь своим близким. Среди минусов можно назвать чрезмерное стремление к лидерству, жажда признания любой ценой, мечты о безоговорочном послушании всех, с кем вы общаетесь. Вы искренне полагаете, что вашу любовь надо заслужить, поэтому требуете это от тех, кто претендует на ваше сердце.

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В Деве

Вы стремитесь к совершенству и пытаетесь навести в своей жизни полный порядок. Это касается не только материального, но духовного аспекта, поскольку вы считаете дисциплину главенствующей и не допускаете даже небольших отклонений от нормы. Среди плюсов можно назвать ответственность, трудолюбие, бдительность, внимательность, умение анализировать и пр. В список минусов входит чрезмерная требовательность, педантичность, скрупулезность.

В Весах

Вы являетесь бесконфликтным человеком, который предпочитает решать все вопросы мирным путем. Вы общительны и дипломатичны, умеете ценить красоту, свободолюбивы, с оригинальным вкусом и неординарными взглядами на жизнь. У вас много положительных качеств, но есть и отрицательные. А именно, неумение принимать важные решения и чрезмерная бесконфликтность, которая лишает вас возможности отстаивать собственное мнение и делает бесхарактерным человеком.

В Скорпионе

Вы являетесь очень сильным, выносливым, трудолюбивым и целеустремленным человеком. Вы верны и честны, поэтому цените верность и честность со стороны других людей. Также у вас хорошо развита интуиция, и это вам часто помогает в жизни. Среди недостатков можно назвать чрезмерную скрытность и недоверие к людям, склонность к конкуренции и подозрительность.

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В Стрельце

Вы хотите всего и сразу, любите свободу и путешествия, веселы и общительны, у вас много друзей. Вы также умеете добиваться поставленных целей, поскольку, во-первых, вы предпринимаете для этого активные действия, во-вторых, вам почти всегда везет. Вы правдолюбы, и это похвально, минус в том, что не хотите слышать правду о себе. Втягивание других людей в споры и ссоры является для вас приятным занятием, и вы всегда хотите одерживать победы и оставаться правым, что является минусом вашего характера.

В Козероге

Вы ответственны и трудолюбивы, исполнительны и внимательны к мелочам. Также вы любите придерживаться традиций, много времени уделяете профессиональной деятельности, умеете зарабатывать деньги. У вас много положительных качеств, но есть и отрицательные, которые вам мешают в жизни. Это стремление к признанию, что мешает вам оставаться самим собой, гиперответственность, имеющая строгие границы, отсутствие гибкости, сентиментальность, зависимость от настроения, страх одиночества.

В Водолее

Вы обладаете уникальными положительными качествами характера, которые делают вас оригинальным и непохожим на других людей. В простых вещах вы видите что-то необычное, поддерживаете глобальные идеи по защите мира, любите свободу и никого в ней не ограничиваете. С вами легко и интересно общаться, у вас много знакомых, но мало верных друзей. Часто вы не чувствуете себя в обществе других людей комфортно, поскольку ваши представления о мире не совпадают. Вы несколько упрямы и холодны в отношениях, не любите выражать вслух свое мнение, и вас не интересует мнение других.

В Рыбах

Вы романтичны и чувствительны, ваш внутренний мир богат и разнообразен, обладаете творческими способностями и талантами, доброжелательны и бесконфликтны. Вам хочется, чтобы вас воспринимали со всеми недостатками, но, даже если происходит именно так, вам все равно часто становится обидно от того, что вас недооценивают. Вы считаете жизнь несправедливой и уверены, что достойны большего. Минусом также является чрезмерная восприимчивость и чувствительность.