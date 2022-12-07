 

Тренд для подтянутой кожи лица, или Зачем Дженнифер Энистон всегда держит огурец в морозилке про запас

07.12.2022, 15:30, Разное
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Дженнифер Энистон является эталоном красоты вот уже для нескольких поколений женщин. Сама актриса говорит, что не только хорошие гены помогают ей поддерживать красоту, но и косметические средства, причем очень часто натуральные. Одним из любимейших средств является огурец.

Полезные свойства огурца

Вспомните, ваша мама и бабушка наверняка пользовались кусочком огурца в качестве маски или тоника. Рецепт, проверенный десятилетиями. Огурец относится к влажным овощам, которые на 90 процентов состоят из воды. Огуречная вода насыщена солями, минералами и витаминами, которые омолаживают, увлажняют, питают, глубоко очищают, отбеливают пигментные пятна и снимают воспаления.

Если заморозить кусочек огурца в морозилке, то получится уникальное средство для тонизирования и лифтинга, снятия отеков. Холод замедляет процесс старения, а входящие в состав огурца зольные вещества дополнительно укрепляют кожу.

Как использовать

Дженнифер Энистон большую часть времени проводит на съемках, под софитами, толстым слоем грима, солнцем и ветром. И замороженные огурцы являются первым спасительным средством против воспалений и ожогов. Зачем его замораживать? Замороженные ткани меняют свою структуру, молекулы становятся более мелкими, благодаря чему способны проникнуть в глубокие слои кожи.

Огурцы содержат весь спектр витаминов группы В, которые участвуют в восстановлении эпидермиса не только после химического, но и после физического воздействия. Например, активно заживляют и выравнивают шрамы, в том числе от угрей. Кумариновая и галловая кислоты делают легкий пилинг, облегчая питательным веществам путь к клеткам.

А что говорить о молодости век? Без огуречной маски никак. В общем, огурец является полноценным косметическим средством, которое решает целый ряд проблем с кожей в короткие сроки.


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