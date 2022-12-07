Дождались – Личное мнение

Вообще, я искренне сочувствую тем, кто ввязался в стройку или в ремонт в пандемийные годы. Цены взлетели в космос, росли каждый месяц.

Но самое смешное, знаете? Сейчас рынок ремонта, отделки и стройки встал и пришло время тех, кто умеет ждать.

Если откладывали стройку, начинайте. Ремонт — а вот тут ещё лучше стало, былые проблемы ушли.

Сейчас как раз можно успеть сделать ремонт — попасть в окошко, когда те, кто строился, замерли, приостановили дела и чего-то ждут.

Умные и терпеливые люди сейчас могут намного дешевле всё сделать. Ремонт — вообще не проблема, если откладывали, то начинайте.

В 2022 на рынке строительных и отделочных материалов возникли две проблемы: недостаток материалов и повышение цен в среднем на 50-60%. Потому многие люди и владельцы бизнеса, которые планировали ремонт или перепланировку в 2022 г., отложили планы до лучших времён.

Я советую обратиться встудию архитектурного перфекционизма АМИ-Дизайн, которая создана братом и сестрой Амиянц, строителями в четвёртом поколении.

Во-первых, эти люди умеют делать чудеса с эргономикой пространства и превращать даже однушки в пространства, где может жить целая семья из четырёх человек, не толкая друг друга локтями безостановочно. И всё — розетки, выключатели, светильники, диваны, кровати, рабочие места и прочее — там будет на своих местах, именно там, где и должно быть и где хозяевам этим удобно пользоваться.

Во-вторых, АМИ-Дизайн с нечеловеческой дотошностью просчитывает каждый этап ремонтно-отделочных работ и материалов — до единой дощечки и копеечки. Благодаря скрупулёзному подсчёту, их клиенты экономят только на закупке материалов сотни тысяч. А неизрасходованная краска потом грустно не стоит на антресолях и балконах.

В-третьих, в этом году АМИ-Дизайн запустили полноценное антикризисное решение для экономии на отделке и интерьере.

Около 70% мировых брендов производят отделочные материалы в Китае, и «АМИ-Дизайн» начали сотрудничать с этими фабриками и покупать у них всё напрямую. Так что можно купить ту же мебель, свет, напольные покрытия, сантехнику как минимум в 2 раза дешевле, чем если приобретать то же самое в магазине в России.

Просто благодаря тому, что вместо цепочки посредников и длинного «плеча подвоза» через Европу всё то же самое можно приобрести прямо у производителя через АМИ-Дизайн с доставкой к вам.

Так что если кто-то до сих пор грустит без запланированного было ремонта — будь то дома или в офисе — хорош тупить, вот ссылка на основной сайт АМИ-Дизайн и на их антикризисное решение по комплектации отделкой из Китая.

Ребята работают, в основном, по Москве и Санкт-Петербургу, но и за региональные проекты берутся с удовольствием.

Начинайте — быстрее закончите.

Сколько лет назад делали ремонт?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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