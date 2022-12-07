НО

«Будущее все равно наступит», а мы все равно выпустили «Новую рассказ-газету». Десятый выпуск уже в продаже

Что внутри?🔹Валерий Ширяев. «Ответственности с офицеров никто не снимал». Расследование преступлений своих военнослужащих — дело чести любой армии.🔹Татьяна Брицкая изучила биографии топовых «военкоров» и выяснила, кто дирижирует «народным хором».🔹Слава Тарощина. Добродеев. Невыученные уроки. Этапы большого пути: от «информационной заточки» до информационного беспилотника «Герань-2».🔹Полемические заметки Бориса Вишневского — о политической «удалёнке».

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