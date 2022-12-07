Скандалы: «Можно даже медведя пригласить»

Организаторы мероприятий рассказали, как обстоят дела с новогодними корпоративами

Бумажные гирлянды, стол, накрытый прямо в переговорке, и секретарь Маша в роли Снегурочки. Те, кому доведется встретить Новый год на работе, наверняка сделают это именно так: с учетом нынешнего времени в большинстве российских компаний приняли решение отказаться от дорогих корпоративов и заменить их на небольшие посиделки. Будут ли исключения?

Согласно мнению большинства, новогодняя вечеринка, приправленная обильным количеством алкоголя, помогает коллективу ощутить себя единым целым, а заодно снять накопившийся стресс. Не знаем, как на самом деле, но нынешние праздники, похоже, собираются отправить эту традицию в глубокий нокаут.

Банкеты, артисты? Теперь это барство! Как сказал глава Башкирии Радий Хабиров, «хотите сами берите гармошку и пойте. Не надо нам этого сейчас!»

«В этом году все очень скромно, максимум — в офисе либо вообще без отмечаний, — рассказывает Daily Storm директор агентства «ИнтелСпорт» Анатолий Вольнов. — То есть чисто развлекательных мероприятий уже нет, а те, которые остались, уходят в семейный формат. Людей собирают на катке или приглашают с детьми на елку».

Изменился и бюджет, подтверждает Вольнов. Если раньше он составлял до 10 тысяч рублей на человека, то сейчас не больше трех. Время сложное, праздновать стало неуместно, поэтому они потихоньку переключаются на другие направления. Например, предлагают заказчикам порадовать своих сотрудников возможностью заняться спортом.

«Кроссфит, сайклинг, йога… — перечисляет он. — Это и доступно, и приобщает к здоровому образу жизни».

А вот что говорит ведущий и организатор мероприятий Григорий Аксенов. Банкеты как проводились, так и продолжают проводиться, утверждает он. Только это не афишируется.

«Как правило, их заказывает банковский сектор, — объясняет он Daily Storm. — Конец года. У всех нервное перенапряжение. Руководители понимают, что люди упахались, уработались и им требуется поощрение».

Ну а где веселый банкет, там и артисты!

«Понятное дело, что ведущих вроде Максима Галкина (признан иноагентом) уже не пригласишь, — размышляет Аксенов. — Он снят со всех эфиров и считается персоной нон грата. Но ведь есть и другие, которые не так раскручены и ничуть не хуже. Они и пользуются популярностью».

Что просят заказчики? Чтобы все как раньше. Зима, елка, Дед Мороз…

«Только чтобы Дедушка был не в каком-нибудь дешевом заношенном костюме, как на детских утренниках, а нарядный, колоритный и с шоу-балетом! — предупреждает Григорий. — Представляете себе таких девочек в бикини? Инкрустированные, красивые, в кокошничках. Все эффектно, ярко, но с русским посылом!»

«А на входе какой-нибудь мужичок готовит настоечки… — описывает ведущий. — Что, кстати, всегда заходит. Импортозамещение, патриотизм, все как мы любим! Чаровницы, матрешки, балалайки. Можно даже медведя пригласить! Это тоже будет очень вовремя».

Единственное, что не рекомендуется делать, добавляет он, так это вспоминать про конфликт с Украиной.

«Организаторы знают: не хочешь поссориться с заказчиком — не заводи разговоров о религии или политике, — говорит устроитель. — Потом в этом списке появились половая ориентация и ковид, а теперь еще и СВО. Поэтому шутки, у кого больше друзей в Грузии, а у кого в Казахстане, не пройдут. Все должно быть максимально нейтрально. Русский дух, сплочение! Радость, что мы вместе и все у нас получается, несмотря ни на что».

Если Григорий считает, что таких тем лучше избегать, то владелец бренда «Империя музыки», концертный директор Игоря Верника, Михаила Галустяна и Елены Темниковой Табриз Шахиди уверен, что они будут актуальны даже в праздники.

«Никто намеренно ничего не избегает! Наоборот! Shaman ведь в топах», — восклицает он в разговоре c Daily Storm. И тут же присылает список артистов, которых сейчас рвут на части: Александр Маршал, Олег Газманов… Попробуй скажи, что они не патриоты.

Что касается оплаты, то она не изменилась, кроме гонораров исполнителей, которые растут в цене за счет все увеличивающейся популярности, уточняет Табриз, явно намекая на автора песни «Я русский».

«Поэтому говорить о том, что декабрь будет для них провальным, не приходится, — утверждает он. — Во всяком случае, спада по запросам и предброням на звезд из топ-35 российской сцены нет!»

«Если же мы говорим о ведущих, то они, в отличие от певцов и музыкантов, не могут провести за вечер больше одного праздника, — продолжает продюсер. — И здесь сформировался следующий список…»

Открываем, читаем: Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Николай Фоменко и много-много других прекрасных актеров, которых знают все. Кого нет, так это Ивана Урганта. Он там не значится.

Впрочем, ситуация с СВО повлияла и на «Империю музыки». Заказчики развлекательных мероприятий стали принимать окончательное решение лишь за две или три недели до запланированной даты, а это ну очень мало.

«Никаких существенных изменений в форматах ивентов не произошло. Однако из-за короткого времени на подготовку нагроможденные сложным сценарным наполнением и безумными декорациями события сейчас не в тренде, — объясняет Табриз Шахиди. — Пьянка, еда, артисты!»

«Не будут широко праздновать наступление Нового года только государственные компании, — добавляет он. — Все остальные коммерческие структуры (за небольшим исключением) устраивают корпоративы, но чуть менее пафосно, чем в прошлые годы».

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Дейли Шторм”