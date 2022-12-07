 

Chery начала тесты внедорожника Jetour T-1, который может появиться в России

07.12.2022, 11:35, Разное
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Пользователям продемонстрировали снимки нового внедорожника Jetour T-1.

Автомобиль может поступить в продажу на китайском рынке в начале следующего года, однако позже планируется его поставка в остальные страны. Эксперты прогнозируют, что внедорожник Jetour T-1 получит гибридную силовую установку с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 литра в разных комплектациях. Предполагается запас хода на полном баке около 1000 километров.

На выбор клиентам предложат модификации с 5-7-местным салоном. Пока остальные характеристики умалчиваются. Эксперты прогнозируют, что новый внедорожник Jetour T-1 в дальнейшем станет доступным для приобретения на рынке России, однако пока производитель официально не объявил о будущих поставках техники.


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