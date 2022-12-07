ООН признала борщ «совместно нажитым имуществом» России и Украины

Комиссия по культурному наследию Организации

объединённых наций приняла решение признать борщ одновременно частью российской

и украинской кухни. Как отмечают эксперты, в современном виде борщ был создан

на рубеже XVII-XVIII веков, когда Россия и

Украина входили в состав одного государства.

Есть разные точки зрения на то, когда появился этот суп. Однако все авторитетные исследователи сходятся в том, что это произошло не раньше

середины XVII века и не

позже начала XX века, напоминает советник генерального секретаря ООН по культуре Роберт Джефферсон.

Согласно опубликованному постановлению, поскольку борщ является «совместно

нажитым имуществом» России и Украины, теперь обе страны имеют право официально

называть суп своим национальным блюдом. В ближайшее время комиссия по культурному наследию планирует

рассмотреть вопрос о принадлежности пельменей и винегрета к русской кухне.

Эксперты по кулинарной политологии предсказывают, что решение может вызвать протест со стороны стран, в национальной кухне которых также присутствует борщ – это Румыния, Молдавия, Литва и Польша.

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