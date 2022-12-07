 

ООН признала борщ «совместно нажитым имуществом» России и Украины

07.12.2022, 11:33, Разное
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Комиссия по культурному наследию Организации
объединённых наций приняла решение признать борщ одновременно частью российской
и украинской кухни. Как отмечают эксперты, в современном виде борщ был создан
на рубеже XVII-XVIII веков, когда Россия и
Украина входили в состав одного государства.

Есть разные точки зрения на то, когда появился этот суп. Однако все авторитетные исследователи сходятся в том, что это произошло не раньше
середины XVII века и не
позже начала XX века, напоминает советник генерального секретаря ООН по культуре Роберт Джефферсон.

Согласно опубликованному постановлению, поскольку борщ является «совместно
нажитым имуществом» России и Украины, теперь обе страны имеют право официально
называть суп своим национальным блюдом. В ближайшее время комиссия по культурному наследию планирует
рассмотреть вопрос о принадлежности пельменей и винегрета к русской кухне.

Эксперты по кулинарной политологии предсказывают, что решение может вызвать протест со стороны стран, в национальной кухне которых также присутствует борщ – это Румыния, Молдавия, Литва и Польша.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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