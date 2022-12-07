 

Мордобои и скандалы: Первый канал объявил о возвращении в эфир “Пусть говорят”

07.12.2022, 7:16, Разное
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Новость о том, что “Пусть говорят” возвращается в эфир, “Дни.ру” сообщил ведущий Дмитрий Борисов. “В преддверии Нового года “Пусть говорят” возвращается в эфир с традиционными прогнозами, – рассказал он. – Целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям”.

Ведущий пояснил, что ждет нас в первом, после большого перерыва, выпуске, который выйдет в эфир 6 декабря: “Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов о том, что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие. Разбираемся, в чем феномен Ванги и почему ее пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли ученые Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США”.

Секретные материалы и подробные прогнозы ждут зрителей в специальных выпусках “Пусть говорят” на Первом канале. Постоянный эксперт программы Денис Сорокин очень рад, что ток-шоу снова начинают снимать. “Эта программа вдохновляет и дарит людям надежду, что все будет хорошо, – пояснил он. – Ко мне постоянно подходят люди на улицах и спрашивают, когда “Пусть говорят” вернут в эфир. Они соскучились по Диме Борисову. По словам зрителей, передача спасала их и была лучшим антидепрессантом. Кстати, моя подруга Ольга Казаченко этому тоже рада – она частый гость на “Пусть говорят”.


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