Вернут ли в России льготную ипотеку: прогноз риелторов

Еще до старта активного периода санкционного давления на нашу страну российские власти заявили о подготовке мер поддержки населения. Рынок недвижимости пострадал под влиянием мировой экономической нестабильности, вызванной геополитическими событиями. Однако для поддержки застройщиков и потенциальных покупателей Правительство РФ запустило льготную ипотеку.

Оформить кредит на покупку недвижимости по низким ставкам россияне могут до конца текущего года. Программа будет закрыта 31 декабря. Однако риелторы полагают, что ее могут продлить. Соответствующее мнение они выразили в ходе опроса, проведенного интернет-изданием “Подмосковье сегодня”.

Кроме того, эксперты оценили общую ситуацию на рынке недвижимости. Так, риелтор Михаил Ивакин полагает, что отмена льготной ипотеки обрушит спрос на жилье, что приведет к падению цен. По словам эксперта, сегодня стоимость квартир снижается по экономическим и политическим причинам.

Его коллега Елена Рощина уверена, что закрытие программы льготного кредитования скажется не только на первичном, но и на вторичном рынке недвижимости. Риелтор уверена, что ипотеку с низкими ставками вскоре вернут.

Аналогичного мнения придерживается и первый спикер. Он отметил, что льготную ипотеку в России могут продлить, но на короткое время. По мнению эксперта, речь идет о нескольких месяцах. Риелтор напомнил, что изначально программу запустили для поддержки строительной отрасли.