Обозреватель Bloomberg – худшее в рамках европейского энергетического кризиса ещё впереди

Получающее всё большее распространение в Европе утверждение, что худшее в рамках энергетического кризиса уже позади не соответствует действительности, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Несмотря на то, что за последние месяцы цены на энергоносители снизились, они остаются заоблачно высокими, при том, что холодный сезон только начинается.



АР

В Европе всё чаще можно услышать утверждение, что худшее в рамках энергетического кризиса уже позади. Однако в своей статье обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отмечает, что к этому утверждению он относится «скептически».

По его словам, хорошая новость в том, что за последние три месяца цены на энергоносители значительно снизились. Так, цены на природный газ снизились до €135 за мегаватт-час с рекордного уровня в €350, которого они достигли в августе. За этот же период цены на электроэнергию в Европе снизились более чем в два раза. Кроме того, странам Европы почти удалось заполнить газовые хранилища до необходимого уровня, в чём помогла тёплая осень.

Впрочем, цены как на газ, так и на электроэнергию остаются заоблачно высокими по сравнению со средними историческими показателями. Даже несмотря на снижение цен, сегодня газ стоит в семь раз дороже, чем в период 2000-2020 годов, а электроэнергия — в 10 раз. Более того, дело не только в том, насколько высоки цены, но и в том, как долго они держатся на этом уровне. А нынешний период высоких цен, по мнению Бласа, продлится ещё долго.

Однако основная проблема состоит даже не в убеждении, что «худшее позади», а в том, что холодный сезон только начался. Метеорологическая зима началась 1 декабря. Астрономическая зима начнётся только 21 декабря. Впереди более 100 самых холодных дней в году. И никто не знает, насколько холодным будет сезон.

При этом ситуация на европейских энергетических рынках такова, что помешать странам региона пережить зиму могут всего несколько градусов или несколько ветреных дней. И несмотря на то, что именно газ стал олицетворением энергетического кризиса, автор статьи утверждает, что больше беспокоится из-за электроэнергии.

По-прежнему существует значительный риск того, что потребителей по всей Европе попросят снизить спрос. Локальные отключения электроэнергии остаются вполне вероятными, особенно во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции. В прогнозе на эту зиму Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E отметила, что ситуация в Европе будет «критическая, но управляемая».

Ещё одна проблема, о которой призывает не забывать обозреватель Bloomberg заключается в том, чтоЕвропа потратила €700 миллиардов на субсидии, чтобы поддерживать розничные цены на электроэнергию и газ на уровне ниже рыночных. Это оградило от чрезмерных расходов множество семей и малых предприятий и позволило им пережить кризис. Однако правительства европейских стран просто не могут выплачивать субсидии вечно. Все эти затраты становятся долгом, который будет покрываться за счёт будущего повышения налогов.

Более того, хотя цены сейчас ниже, чем в июле и августе, они остаются достаточно высокими, чтобы разрушить производственный сектор. Когда РФ начала спецоперацию на Украине в конце февраля, многие руководители компаний готовились к шестинедельному энергетическому кризису. Вскоре они поняли, что он продлится не менее шести месяцев. Теперь они опасаются, что он продлится шесть лет.

На прошлой неделе один из самых высокопоставленных руководителей Volkswagen Томас Шефер публично заявил то, о чем многие другие бизнесмены и политики говорили только в частном порядке. «Когда речь идет о стоимости электроэнергии и газа, в частности, мы теряем все больше и больше позиций», — заявил Шефер, предупредив, что если цены быстро не упадут, инвестиции в Европе станут «практически нежизнеспособными».

По словам Бласа, реальность такова, что цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими, ситуация на континенте находится во власти погоды, стоимость субсидий стремительно растёт, а компании предупреждают о рисках деиндустриализации.

«Это не похоже на то, что худшее уже позади. И это потому, что это не так», — пишет обозреватель в своей статье для Bloomberg.