С медом, овсянкой или кофе: какую банановую маску для лица выбрать

Бананы являются очень полезными продуктами, которые можно использовать не только в качестве еды, но и маски для лица. Обилие питательных элементов в банане позволит вам увлажнить и омолодить кожу, а эффективность увеличится, если вы используете и другие, не менее полезные, ингредиенты.

Эффект банановой маски

Вы можете рассчитывать на то, что после использования банановой маски кожа на лице станет мягкой и подтянутой. Также выровняется цвет, исчезнут покраснения, устранятся воспалительные процессы. Преимущество заключается в том, что исчезают мелкие морщинки, что позволяет называть маску омолаживающей. Немаловажным фактором является балансировка уровня жирности, то есть жирная кожа подсушивается, а сухая становится обеспечивается дополнительным количеством жира (нормализуется работа сальных желез). Банановые маски особенно показаны обладательницам стареющей и увядающей кожи, а также с обильной пигментацией. Не исключено использование в качестве профилактики, а также для защиты от неблагоприятной внешней среды (ветра, мороза, чрезмерной влажности и пр.).

Приготовление маски

Для приготовления необходимо выбирать только спелые бананы, которые обязательно должны быть желтыми (не зелеными). Эффективного измельчения можно добиться при помощи блендера, но можно использовать обычную вилку (придется потратить больше времени для того, чтобы превратить мякоть банана в однородную кашицу). Используйте керамическую или стеклянную посуду, поскольку металлическая и пластмассовая посуда в данном случае не рекомендована.

Правила нанесения

Перед нанесением маски рекомендуется снять макияж и сделать пилинг. Правильным решением будет сделать горячий компресс, который поможет раскрыться порам. Для этого необходимо смочить полотенце горячей водой и на некоторое время оставить на лице. Лучше всего наносить маску специальной кистью, на кожу вокруг глаз кашицу наносить не рекомендуется. Ингредиенты могут быстро высохнуть, а после высыхания их воздействие не будет столь эффективным. Поэтому надо предварительно подготовить отрез марли с проделанными отверстиями для глаз и рта, которую положить на лицо сразу после нанесения маски. Смывать ее следует водой комнатной температуры, затем умыться прохладной, периодичность процедур составляет два или три раза в неделю.

Банановая маска с медом

Она буде эффективной для сухой кожи, поскольку обеспечивает увлажняющий эффект, также она подойдет для увядающей и стареющей кожи. Необходимо измельчить один банан и добавить одну столовую ложку жидкого меда. Эту кашицу нужно нанести на кожу лица, выдержать 15 минут, затем смыть водой (как и было рекомендовано, теплой, а затем прохладной). Стоит отметить, что некоторые люди могут быть чувствительны к меду.

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Проверьте его воздействие, нанеся на небольшой участок на запястье и выдержите минут 15-20, после чего подождите восемь часов, и если не будет высыпаний или других аллергических симптомов, можете быть уверенным в том, что для вас эта процедура является безопасной.

С овсянкой

Эта маска подойдет обладательницам сухой кожи, а также для устранения шелушений и выравнивания цвета. Для ее приготовления нужно измельчить столовую ложку овсяных хлопьев, сварить ее в 2-3 столовых ложках молока и дождаться остывания. После этого соединить кашицу с измельченным бананом так, чтобы получилась однородная консистенция. Наносить обычным способом, время выдержки можно увеличить до 20-25 минут.

Лифтинговая маска

Она поможет подтянуть кожу, поэтому данный рецепт однозначно является омолаживающим. Яичный желток соединяется с одной столовой ложкой меда, также надо добавить одну столовую ложку сметаны и треть банана. Время обычное от 15 минут.

Не менее эффективной является в данном случае и маска с бананом и зеленым яблоком, поскольку она помогает избавиться от возрастных и мимических морщин.

Возьмите по половине плодов и измельчите до образования кашицы, после чего нанесите на кожу.

С кофе

Тонизирование и очищение покрова вы сможете обеспечить маской банана с кофе. Добавьте до измельченного банана столовую ложку кофейной гущи и нанесите на кожу лица. Время выдержки не более 15 минут.