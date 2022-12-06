В ЦУМе продают санки и чехол для iPhone от Prada за 85 тысяч рублей

Необычные товары от люксовой марки Prada появились на официальном сайте ЦУМа. Поклонникам бренда предлагают приобрести чехол для iPhone и санки стоимостью в 85 и 315 тысяч рублей.

Посетители торговой интернет-площадки ЦУМа обнаружили необычные товары, которые можно приобрести в ближайшее время. Лоты предназначены для поклонников итальянского бренда Prada. Ориентируясь на условия суровой российской зимы, стилисты компании предлагают к покупке снегоступ и сани, стоимость которых поразила многих пользователей Сети.

Так, обладателем престижной марки снегоступа можно стать за 275 тысяч рублей. Санки же обойдутся покупателям в 315 тысяч рублей, кроме того, россиянам предлагаются премиальные нарды и ракетки для пинг-понга. Их ценники достигают полумиллиона и 205 тысяч соответственно.

Не менее удивил пользователей портала Центрального московского универмага и чехол для iPhone. Аксессуар выполнен в форме небольшой сумочки для ношения на ремешке. Производитель не указывает, для какой именно модели смартфона от корпорации из Купертино предназначен чехол. Судя по его размерам, он универсальный и вместит даже габаритный iPhone 14 Pro. Насколько комфортно будет использование именно такого приспособления, есть ли в сумочке какие-либо крепежи, чтобы помещенный в него смартфон не болтался, на сайте не сообщается. При том, что сам смартфон от Apple стоит в среднем порядка тысячи долларов, ценник чехла от Prada составляет 85 тысяч рублей. Кроме того, аналогичные аксессуары от модного дома из Италии предлагаются и за 88, и за 90 тысяч рублей.