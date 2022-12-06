Компания Acura опубликовала первые фотографии нового лифтбека Acura Integra Type S

Японский автогигант Acura объявил о скором появлении “заряженного” лифтбэка под названием Integra Type S.

Вместе с тем поступление автомобиля на американский рынок ожидается в 2023 году, тогда как остальные страны получат модель несколько позже. Производитель анонсировал улучшение дорожных параметров, которые позволят получить улучшенный комфорт от езды. Под капотом использовали 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 300 л.с. мощности. Новый экземпляр получил механическую трансмиссию.

Пока не раскрывается внешность лифтбэка Integra Type S, тогда как на тестах использовали плотную защитную пленку. Более того, точные параметры пока не готовы озвучивать даже опытные специалисты. В дальнейшем японский бренд готовится предложить на рынке новый водородный автомобиль.