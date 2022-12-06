 

В Нижневартовске подросток устроил в школе поножовщину

06.12.2022, 13:55, Разное
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В Нижневартовске восьмиклассник напал в школе на сверстника. Он ударил его ножом, в итоге мальчика в тяжелом состоянии срочно госпитализировали, пишет “Царьград”.

По данным RT, перед случившимся между детьми произошел конфликт. Занятия в школе приостановили.

Есть информация, что нападавший подвергался травле со стороны одноклассника. Давние обиды привели к трагичному итогу. Как сообщает URA.RU, подросток давно носил с собой нож, а чтобы его не заметили при входе в школу, выбрал керамическое оружие. Теперь в деле разбирается полиция.


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