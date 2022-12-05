Европейские чиновники признались, что $200 млрд замороженных активов России украли телефонные мошенники

Министры экономики стран Евросоюза после новостей о пропаже $200 млрд замороженных активов Центробанка России признались, что их украли телефонные мошенники.

Кибермошенники звонили министрам экономики стран, в которых хранились финансы России, и представлялись сотрудниками службы безопасности МВФ. Они сообщали, что хакеры готовят атаку на банковские системы с целью похитить арестованные средства и вернуть их в российский бюджет. Чтобы не допустить преступления, было предложено перечислить деньги на защищённый счёт по предоставленным реквизитам. Чиновники выполнили все требования.

В ловушку телефонных мошенников попались власти Германии, Франции, Испании, Великобритании, Австрии, Италии и Чехии. Осознать свою ошибку им удалось только спустя месяц, когда надзорные ведомства провели плановую проверку и не смогли определить местонахождение замороженных активов. В Международном валютном фонде также опровергли свою причастность к происшествию.

– Они внушали доверие — я около часа общался с работниками МВФ и понял все риски, описанные ими. Я не хотел, чтобы Россия смогла заполучить обратно сумму, которую она лишилась с введением западных санкций, — рассказал министр экономики ФРГ. — Мне сказали, что времени у нас очень мало, так как хакеры уже начали подбирать ключи. Я полностью им содействовал без мысли, что это может быть обманом. Единственное, меня немного смутило, когда решили отправить деньги через СБП, чтобы не было комиссии, но я не придал этому особого значения.

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