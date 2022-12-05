Долой стереотип, что у мужчин свой грипп!

Знаете ли вы, что такое «мужской грипп»? Нет? Кто бы сомневался! Скорее всего, у нас никому не приходит в голову именовать грипп по гендерному признаку.

Зато на Западе это общепринятое название для тривиального острого риносинусита (ОРС). Однако ученые, изучив его симптомы у более сотни мужчин и женщин, не обнаружили почти никаких различий между полами в таких проявлениях, как тяжесть насморка, головная боль, озноб или потеря сна.

Так почему же этот грипп был назван мужским? Не потому ли, что при наличии таких симптомов любой представитель сильного пола чувствует себя на грани смерти? Наверняка все 100 % из них тут же укладываются в постель и начинают стонать. Ну а женщины с теми же признаками заболевания моментально кидаются их успокаивать, утешать, лечить и кормить с ложечки и при этом еще делают всю работу по дому.

А сейчас, джентльмены, для вас плохие новости! Возможно, эту болезнь больше не будут называть «мужским гриппом»! Руководителей здравоохранения осенило, что надо бы запретить навязший в зубах термин. Интересно, почему?

Оказывается, согласно статистике, «мужской грипп» сильнее поражает женщин! А потому он должен получить новое название, ведь, по недавним утверждениям ученых, слабый пол болеет им тяжелее, чем сильный.

Исследователи Медицинского университета Инсбрука изучили, что имеется в виду под этим названием:

«Мужской грипп» — это популярный термин, описывающий повышенную чувствительность к острому риносинуситу (ОРС) у мужчин».

Австрийские медики пришли к выводу, что симптомы гриппа у мужчин в среднем мягче, чем у женщин и заявили:

«Хотя это поп-культурное описание может повлиять на социальную перспективу ОРС, до сих пор нет проспективных данных наблюдений о его естественном развитии в зависимости от пола. Правда, были обнаружены определенные гендерные различия в симптомах ОРС, оцениваемых как клиницистами, так и пациентами, гипотезу о мужском гриппе следует игнорировать».

К счастью, это научное обоснование, отнявшее у мужчин эксклюзивное право считать острый риносинусит только своей болезнью, не может запретить им при первых гриппозных признаках изображать умирающих и требовать к себе особого ухода.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, vk.com

—