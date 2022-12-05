 

Долой стереотип, что у мужчин свой грипп!

05.12.2022, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаете ли вы, что такое «мужской грипп»? Нет? Кто бы сомневался! Скорее всего, у нас никому не приходит в голову именовать грипп по гендерному признаку.

Зато на Западе это общепринятое название для тривиального острого риносинусита (ОРС). Однако ученые, изучив его симптомы у более сотни мужчин и женщин, не обнаружили почти никаких различий между полами в таких проявлениях, как тяжесть насморка, головная боль, озноб или потеря сна.

Так почему же этот грипп был назван мужским? Не потому ли, что при наличии таких симптомов любой представитель сильного пола чувствует себя на грани смерти? Наверняка все 100 % из них тут же укладываются в постель и начинают стонать. Ну а женщины с теми же признаками заболевания моментально кидаются их успокаивать, утешать, лечить и кормить с ложечки и при этом еще делают всю работу по дому.

А сейчас, джентльмены, для вас плохие новости! Возможно, эту болезнь больше не будут называть «мужским гриппом»! Руководителей здравоохранения осенило, что надо бы запретить навязший в зубах термин. Интересно, почему?

Оказывается, согласно статистике, «мужской грипп» сильнее поражает женщин! А потому он должен получить новое название, ведь, по недавним утверждениям ученых, слабый пол болеет им тяжелее, чем сильный.

Исследователи Медицинского университета Инсбрука изучили, что имеется в виду под этим названием:

«Мужской грипп» — это популярный термин, описывающий повышенную чувствительность к острому риносинуситу (ОРС) у мужчин».

Австрийские медики пришли к выводу, что симптомы гриппа у мужчин в среднем мягче, чем у женщин и заявили:

«Хотя это поп-культурное описание может повлиять на социальную перспективу ОРС, до сих пор нет проспективных данных наблюдений о его естественном развитии в зависимости от пола. Правда, были обнаружены определенные гендерные различия в симптомах ОРС, оцениваемых как клиницистами, так и пациентами, гипотезу о мужском гриппе следует игнорировать».

К счастью, это научное обоснование, отнявшее у мужчин эксклюзивное право считать острый риносинусит только своей болезнью, не может запретить им при первых гриппозных признаках изображать умирающих и требовать к себе особого ухода.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, vk.com

Ненадежный источник: РИА Fognews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.21 / Универсален и раскрепощен: как вписать в летний гардероб наряды в стиле бохо

30.11.21 / Мнение: К вопросу об анонимности в ЖЖ

30.04.22 / От революции до войны: как Пашинян сохранил власть в Армении

10.06.22 / Исследование показало, когда появились первые фермеры

05.01.21 / 2020 год для хозяйки ресторана китайской кухни в Москве

03.09.22 / Запад почувствовал усталость от конфликта с Россией на Украине

01.06.22 / Скандалы: «Да у нас 70% водителей этот «Платон» не оплачивают»

15.07.21 / В Томской области 94-летний ветеран попытался получить от государства квартиру, скрыв пребывание в немецком плену

25.11.21 / Панические атаки: 6 причин для беспокойства

29.10.20 / Скандалы: Дмитрий Мурашко поставил шлагбаум на фарм-границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика