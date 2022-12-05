В Смольном вновь провалили начало снегоуборочного сезона

Петербуржцев предупредили о надвигающемся сильном снегопаде. Однако коммунальные службы Смольного вновь оказались не готовы к природным вызовам. Утром понедельника городские улицы остаются не убраны.

В МЧС Петербурга предупредили о сильных снегопадах в понедельник 5 декабря. Вместе с тем городские улицы все еще не убраны от последствий ночных осадков. На линии работают лишь 161 единица спецтехники.

Из-за отсутствия снегоуборки, пешеходные зоны буквально сливаются с проезжей частью. Такую картину можно наблюдать на Московском вокзале и на Черноморском переулке.

Несмотря на обещания учесть ошибки, которые привели к «снежной катастрофе» в прошлый снегоуборочный сезон, для команды губернатора Александра Беглова в Смольном снегопады вновь стали «неожиданностью».