 

В Смольном вновь провалили начало снегоуборочного сезона

05.12.2022, 18:39, Разное
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Петербуржцев предупредили о надвигающемся сильном снегопаде. Однако коммунальные службы Смольного вновь оказались не готовы к природным вызовам. Утром понедельника городские улицы остаются не убраны. 

В МЧС Петербурга предупредили о сильных снегопадах в понедельник 5 декабря. Вместе с тем городские улицы все еще не убраны от последствий ночных осадков. На линии работают лишь 161 единица спецтехники. 

Из-за отсутствия снегоуборки, пешеходные зоны буквально сливаются с проезжей частью. Такую картину можно наблюдать на Московском вокзале и на Черноморском переулке. 

Несмотря на обещания учесть ошибки, которые привели к «снежной катастрофе» в прошлый снегоуборочный сезон, для команды губернатора Александра Беглова в Смольном снегопады вновь стали «неожиданностью». 


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