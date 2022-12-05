 

Состояние крайне тяжелое: 92-летний Краско с безжизненным взглядом угодил в камеру

05.12.2022, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно стало известно о том, что Иван Краско доставлен в отделение неотложной помощи одной из петербургских больниц. 92-летний актер, как пишет Пятый канал, чувствует себя слабым. Также у него кружится голова. По данным издания, состояние артиста, у которого произошел гипертонический кризис, крайне тяжелое. Якобы так говорят врачи.

Директор народного артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что сегодня, 5 декабря, тот сдает анализы, проходит обследование. Однако эта госпитализация, по словам представителя актера, плановая. Мол, звезда театра несколько раз в год проходит медосмотр. Если требуется, врачи оказывают ему помощь. После каждой госпитализации актер, который устает от работы в театре, чувствует себя лучше, отметил Смородинов.

Находясь в больнице, Иван Иванович угодил в камеру телефона. Фото, на котором Краско с безжизненным взглядом запечатлен сидя на кушетке, опубликовал Пятый канал.

Как известно, у Ивана Краско была серьезные проблемы с сердцем после ковида, который он перенес в прошлом году. Также общественность знает, что у артиста сильно упало зрение. Сам актер говорил, что его глаза видят “всего на три процента”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.22 / Складной смартфон Vivo X Fold заказали 350 000 человек

29.07.22 / Орбан объяснил смысл понятия “смешанные расы”

02.12.22 / Коронавирус и украинские беженцы ухудшили полякам ситуацию с ВИЧ

22.05.22 / Мнение: Русская палочная система

10.03.22 / Ким Кардашьян об участии Пита Дэвидсона в своем новом реалити-шоу и публичной критике Канье Уэста

17.12.21 / Мнение: Зачем Эрдоган обваливает турецкую лиру

28.09.21 / В офис, на прогулку с друзьями и магазин: как носить штаны-шаровары с майками, кроссовками и не только

02.01.21 / Тайны смертельного страха

21.01.21 / Ведические правила гигиены, которые позволяют сохранить хорошее самочувствие

27.06.22 / Медленную ходьбу связали со слабоумием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика