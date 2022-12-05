Михаил Шахназаров раскритиковал выступление Noize MC в Прибалтике

Михаил Шахназаров раскритиковал выступление российского рэпера Noize MC (признан в Росии иностранным агентом) в одной из стран Прибалтики. Писателя и публициста возмутили тексты песен музыканта, которого он назвал «идиотиком с гитарой».

Рэпер Иван Алексеев, более известный, как Noize MC, признанный в РФ иноагентом, после введения санкций выехал за рубеж. Артист не дает концерты для соотечественников, однако продолжает гастрольную деятельность за границей. Так, накануне он выступил в одной из стран Прибалтики, выйдя на сцену с гитарой. При этом тексты его песен возмутили россиян, среди которых оказался и Михаил Шахназаров. Известный публицист и писатель высмеял сбежавшего из РФ 37-летнего селебрити, а также раскритиковал данное им недавно интервью.

Беседуя с журналистами, Noize MC заявил, что причиной его отъезда из РФ стало не осложнение международных отношений на фоне обострения геополитической ситуации. По словам рэпера, он не видит будущего в родной стране. При этом музыкант утверждал, что ему препятствуют в организации концертов по РФ.

Михаил Шахназаров и ранее негативно оценивал уехавших из РФ звезд. Сейчас же он возмутился не только манере пения Noize MC, слишком похожее на стиль знаменитой группы «Король и Шут», но и его поведение на сцене. Высказал Шахназаров и скепсис относительно самих прибалтийских республик, назвав их географическими аномалиями. Артиста писатель и ведущий передачи «Шах и мат» «идиотиком с гитарой». Тексты же хитов, исполняемых со сцены в Прибалтике, писатель охарактеризовал, как возмутительные. Стремление рэп-исполнителя лицезреть танец лебедей и балет, он назвал безрезультатным.

54-летнего Шахназарова удивляет популярность Noize MC, которому удается собирать целые стадионы. Со слов писателя, такого успеха невозможно было достичь самостоятельно, без помощи влиятельных групп лиц. Промоушн такого рода молодежной субкультуры было определенной тактикой в отечественном шоу-бизнесе. Однако сейчас, уверен публицист, когда рэпер покинул территорию России, его тайные покровители найдут себе других артистов для «раскрутки» в РФ.