 

Мнение: Чем чревата «рассинхронизация»?

05.12.2022, 10:23, Разное
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Российские издания смакуют интервью президента Франции Эмманюэля Макрона телеканалу CBS News.

В интервью Макрон, мол, заявил о «рассинхронизации» в отношениях США и ЕС из-за энергетики. Мол, между ЕС и США образовался «большой разрыв» ввиду того, что европейцы покупают нефть и газ у американцев, но цены для потребителей в США и Европе разнятся: в ЕС они в шесть раз выше, чем в Соединенных Штатах.

Нам-то какое дело до взаимоотношений Европы и США? Как может повлиять на жизнь россиян то, что в Европе цены на газ для потребителей в шесть раз выше, чем в США? Или чем больше «рассинхронизация» в отношениях США и ЕС, тем лучше России? Европа наконец-то начнет замерзать и приползет просить дешевый российский газ? Сомневаюсь….

Источник: Ирек Муртазин


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