“Пора подумать о яйцах”: отказавшаяся от мужиков Бузова решила притянуть самое дорогое

Посещая светские вечеринки, Ольга Бузова делится планами на будущее. Рассказы телеведущей о решении притянуть к себе в жизнь самое дорогое – детей – уже, кажется, набили оскомину всем. Однако поп-дива не перестает подогревать интерес к этой теме, делая громкие заявления.

Например, недавно Бузова, отказавшаяся уже от целого ряда мужиков, призналась, что хотела бы родить детей от певца Сергея Лазарева, который уже воспитывает сына и дочь. Блогер Елена Щеголева считает, что исполнитель хита “Это все она” – не самый подходящий вариант для Ольги. “У нее же есть подруги, что ж они ей не скажут, что с Лазаревым без шансов”, – недоумевает собеседница “Дни.ру”.

“Я знала сыровара Дениса Лебедева, с которым Ольга мутила после проекта “Замуж за Бузову”. Мы жили в одном городе и на одной улице, ходили в одну школу. Мне тогда было даже интересно наблюдать, чем же это закончится. Сейчас она озвучила, что Сергей Лазарев подходит ей на роль отца. Ох, если это не пиар, тогда мы еще долго не увидим отпрысков великой плакальщицы (в хорошем смысле) “Дома-2”, – сказала Елена.

Щеголева считает, что Бузовой действительно “пора подумать о яйцах, что в гнезде”, однако не может сказать, какой мужчина подойдет поющей телеведущей для создания семьи. Блогер желает 36-летней знаменитости как можно скорее обрести это счастье – одно и на всю жизнь.