Кровь и боль: спектакль с участием 82-летней Максаковой закончился вызовом “скорой” из-за несчастья

“На открытии гастролей в Барнауле на спектакле “Война и Мир” произошло ЧП, – рассказал директор театра Кирилл Крок. – Мы все прибывали в шоке. Почти все сегодня ночью не могли уснуть… Всю ночь я думал над тем, как же так могло случиться…”

“Даже представить себе было нельзя, что на огромной сцене прекрасного Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина, на нашем планшете, который мы специально изготовили для спектакля и все время возим его с собой, нашлась какая-то щепочка, – пояснил Кирилл Игоревич. – И когда в первом действии Наташа Ростова проезжает, как мы называем эту сцену, на белых облаках, именно в этом месте щепочка зацепила за ткань, и именно в этом месте оказалась голая ступня Ксюши Трейстер. Актриса пропорола пятку. От шоковой боли она даже сказала, что ничего не чувствует, но в ее ноге была огромная заноза”.

“Мы схватили Ксюшу, понесли в комнату, где есть диван, – продолжает директор. – Посадили. Тут же вызвали скорую помощь. Наши монтировщики обеззаразили рану, нашли бутылку водки… Приехали врачи. Сделали обезболивающий укол. Попытались вытащить занозу, но, увы, ничего не вышло. Сказали, что надо везти в больницу. Саша Фомин, монтировщик сцены поехал с Ксюшей в больницу”.

Спектакль же был в полном разгаре. И его уже не остановить. “Там, где можно было урезать сцены и провести их без главной героини, делаем так. А как играть дальше, где без Наташи Ростовой нельзя? – поражен Крок. – Поэтому я признателен Асе Домской, которая совершила человеческий и профессиональный подвиг. В “Войне и Мире” она исполняет роли Веры Ростовой. Но без этой героини спектакль худо-бедно можно сыграть. В считанные минуты Ася приняла решение заменить Ксению, хотя ранее никогда не играла роль Наташи Ростовой. И мгновенно все – костюмеры, гримеры, партнеры подбежали к Асе. Перегримировали и переодели, артисты стали подсказывать, что и где ей необходимо делать. Беда моментально сплотила всех. Ася с честью выдержала испытание!”

В конце спектакля на поклонах народный артист России Евгений Князев сказал зрителям о том, что сегодня был совершенно необычной спектакль. И поблагодарил Асю, которая спасла спектакль. “А потом народная артистка России Юлия Рутберг вывела из кулисы с перебинтованной ногой Ксюшу Трейстер. Людмила Максакова сняла с себя медальон и на сцене подарила Асе… Весь зал Алтайского театра драмы взорвался овациями!” – написал Крок в соцсетях.

Сегодня с самого утра Ася Домская репетирует с партнерами роль Наташи Ростовой. А травмированную актрису отправили домой в Москву, чтобы она могла спокойно лечить ногу и как можно скорее вернуться в строй.