В Сети посмеялись над «передовым» решением петербургских коммунальщиков «солить» водосток

Коммунальные службы Адмиралтейского района установили на водосточных трубах на Вознесенском проспекте необычные сооружения в виде «чашки» на нижней части трубы с засыпанной в нее солью. Таким образом коммунальщики намерены бороться с обледенением водостоков.

По словам главы ЖСК № 2 Андрея Дубового, службы хотят «посмотреть, как это будет работать», объяснив «ноу-хау» тем, что соль будет препятствовать замерзанию скопившейся во время оттепели воды.

Журналисты «Фонтанки» пишут, что такой бюджетный способ может стать альтернативой дорогостоящей системе, внедренной на улице Пестеля: там вдоль водостока проходит греющий кабель. Стоимость такого метода по информации Смольного, составляет 700 тысяч рублей за дом.

Петербуржцы активно отреагировали на «новации» коммунальщиков, назвав их решение «достойным Илона Маска и Сколково». При этом горожане резонно констатируют, что при первой же оттепели соль просто смоет.

Авторы Telegram-канала «У Петра за пазухой» со скепсисом оценил «передовой» метод, и предложил «лайками» проголосовать за него. При этом, подавляющее большинство пользователей увидели в этой ситуации факт возможного «распила». Другие констатировали, что нужно дать шанс коммунальщикам, потому что такой дешевый способ точно не повредит водостокам и покрытию тротуара.

Другие участники обсуждения вспомнили анекдоты, сопроводив свои комментарии мемами.

В Петербурге пока еще не было обильных осадков и сильного мороза, поэтому ноу-хау коммунальщиков нужно ждать своего часа. Стоит отметить, что прошлой зимой чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов не справились с задачей по уборке заснеженного города, и на этом фоне горожане воочию наблюдали «лайфхаки» городских служб, способствующие уборке, включая «нанолопату», телескопическую швабру, подвешенные на трос молотки и старинные чугунные утюги, при помощи которых сбивали сосульки.