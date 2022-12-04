До 2490 рублей в месяц – Минздрав призвал ввести налог на бороду

Министерство здравоохранения вновь призвало ввести налог на бороду в связи с её несоответствием санитарно-гигиеническим требованиям.

Впервые эта тема была поднята ещё в 2019 году, но этому всячески противодействовал Союз парикмахеров и косметологов России. В ограничении существует насущная необходимость, утверждают эксперты ведомства.

Пришедшая с Запада мода на бороду стала настоящим бичом нашего времени и далеко не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Находясь со своим владельцем в постоянном и непосредственном контакте и располагаясь у дыхательных путей, борода служит рассадником микробов и бактерий сравнимым с ободком унитаза.

Специалисты Минздрава особо подчёркивают соответствие их инициативы традициям российской государственности.

Как известно, в 1722 году Пётр I издал указ «О взыскании особой подати с бородачей и о ношении им особого платья». Единая годовая подать с носителей бороды тогда составляла 50 рублей, однако на этот раз им так легко не отделаться – предлагается сделать налог ежемесячным, а его сумма составит от 620 до 2490 рублей в зависимости от региона.

Исключение планируется сделать только для служителей религиозных культов, для которых наличие бороды является служебной необходимостью. Взысканные средства предлагается направить на борьбу с инфекционными заболеваниями.

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