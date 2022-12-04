Мнение: О чуде возрождения российского автопрома… Смекалка помогла?

Позор вам, скептики да маловеры! Зря сомневались вы в талантах лучших сынов Отечества, настоящих людей Дела. Пока вы там плакались в бложиках «Ах, погиб российский автопром! Ох, #санкции добили его окончательно! Ой, на чём мы теперь будем ездить?», эти скромные управленцы с нескромными доходами активно работали над импортозамещением, проявляя ту самую «русскую смекалку», которая не раз выручала отцов и дедов. И ведь импортозаместили же менее чем за полгода надменных европейцев из Renault на московском «Автофрамосе», попутно внедрив уникальные организационные и технологические решения.

Да уж, голь на выдумки хитра…

Производство легковых автомобилей в России начинает восстанавливаться, наихудшая точка уже пройдена в мае, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «По мере восстановления производственных возможностей “АвтоВАЗа”, появления новых автомобилей на “Моторинвесте”, “Москвичей” на “Автофрамосе” и так далее постепенно будет выводиться на рынок все больше и больше новых автомобилей», — уточнил он. Сказано — сделано. Автомобильный завод «Москвич», бывшее предприятие концерна Renault, снова запустил конвейер. В серийное производство поступил кроссовер «Москвич 3», созданный при поддержке китайских товарищей.

Для этого пришлось преодолеть немало сложностей, в том числе по обходу западных санкций. Ибо русские люди своих партнёров не подставляют. В частности, подготовленная к запуску модель автомобиля была сертифицирована в Беларуси, а права на неё официально принадлежат производителю грузовиков КАМАЗ. Это, чтобы полностью запутать американский OFAC.

Но были и другие проблемы, потребовавшие смелых и нестандартных решений, настоящих «прорывов». Об одной успешно обкатанной инновации рассказал на условиях анонимности сотрудник возобновившего свою работу столичного автопредприятия. По его словам, финансовые вопросы с китайцами порешали быстро, все закупки машинокомплектов провели через AliExpress «за лавэ», но упёрлись в логистику. Дело в том, что пути между Москвой и китайской провинцией Аньхой, где все комплектующие производятся, сейчас адски перегружены, морской транспорт работает с перебоями, а тарифы железной дороги делают доставку неприемлемо дорогой. Тут «русская смётка» и пригодилась.

Решение было найдено бюджетное и оригинальное: машинокомплекты после предварительной сборки будут перегонять по дорогам. «Расстояние составляет почти десять тысяч километров. Но зато «Москвич» придёт на завод уже обкатанным, всё, что там могло сломаться, обязательно сломается и будет починено по дороге, а для двигателя наступит пора капитального ремонта, – рассказал собеседник информагентства. – Так что мы его на заводе откапиталим и отдадим потребителю машину, готовую к эксплуатации. Ещё тысяч десять она пробежит».

Чтобы собирать 120 тыс. автомобилей в год, «Москвич» планирует набрать в разных регионах России и в Китае 20 тыс. перегонщиков. До Благовещенска комплекты будут гнать сотрудники из КНР. Далее машины пройдут 7900 км до Москвы без остановки – их будут передавать водителям по эстафете. Маршруты транспортировки выбираются так, чтобы их не было видно с американских спутников. На заводе машинокомплекты разберут, капитально отремонтируют и соберут вновь, причём общее их число в этом процессе уменьшится не более чем на 15%. Это допустимые потери, считают на предприятии.

Вопреки стонам скептиков, новый отечественный автомобиль будет оснащён и TCS, и ESP, и даже подушкой безопасности (для водителя). Для комфорта предусмотрены электростеклоподъемники и кондиционер. Всё это в базовой комплектации. А за дополнительную плату могут установить и подушки безопасности пассажира. Стоимость нового городского кроссовера «Москвич-3» может составить около 1,6-2 млн руб. с механической КПП, сообщил источник на рынке. Это даже дешевле, чем у Renault Duster, не говоря уже о резко подорожавших Hyundai Creta и Kia Seltos. Но в отличие от них «Москвич-3» обязательно будет включён в программу льготного автокредитования. Также не исключено, что цены на него могут снизится, если автопредприятию удастся скооперироваться со смежниками в Зеленограде и начать попутно доставлять им комплектующие Made in China для новых российских компьютеров.

«Оригинальный» JAC JS4, впрочем, обойдётся российскому потребителю в 1,4-1,5 млн руб. Но за легендарный «шильдик» можно ведь и доплатить немножко?

Ну и кто там сказал, что санкции для РФ губительны? Можем ведь, когда захотим, а?

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