Чего приехали-то? – Личное мнение
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Принц Уильям с женой, вместо того, чтобы заехать к брату и пообщаться как родственники, ходят в США по мероприятиям.
Людям, конечно, интересно — все они собираются посмотреть свежую документалочку, а тут герои кино — вживую. Стоят, вон, фоткают:
Фото: GettyImages
Впрочем, поговорить я хотела не об этом.
Прочитала программу визита наследничков. То они на лекцию по климату пошли, то на вручение наград за борьбу за климат. Кейт так вообще поехала расписаться в книге почётных гостей центра развития детей.
Вопрос тут только один: зачем?
Вот что за деятельность такая у этих наследничков? Какой продукт они создают? Что интересного и полезного делают?
И не надо мне тут говорить, что своим визитом наследнички привлекают внимание к определённым проблемам! Все и без них знают, что нужно уменьшать выбросы вредных газов в атмосферу, а детям давать хорошее образование.
Кучу денег на этот визит спустили — факт. Перелёт, охрана, организация и проживание — всё это нанесло экологии больше вреда, чем польза от их присутствия.
Другое дело Гарри и Меган. Вот уж народные любимцы. И продукты интересные создают, пишут мемуары и записывают подкасты, дают интервью и снимают фильмы.
Фото: GettyImages
А эта — пришла и расписалась в книге почётных гостей, как за 40 лет до того в той же книге расписался Чарльз. Эвона, потрудилась!
А вы вообще понимаете то, чем занимаются наследнички на серьёзных щах? Или как и я — не понимаете пользы?
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Источник: Лена Миро
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