Мнение: Причина

Финны объяснили свое решение о вступлении в НАТО. Главным фактором стала «ядерная риторика России», заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто. Он отметил, что с началом боевых действий на Украине «реалии безопасности в Европе изменились», а «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, где искать поддержку.

Финны оценивают весь комплекс угроз: от постоянных «аналогов не имеющих» вооружений, о которых буквально бредил российский президент как минимум с 2018 года и его слов про «рай, а они все сдохнут» до начала боевых действий на Украине, причем Украина – это был совершенно случайный выбор. Путину было практически безразлично, кого атаковать – прибалтов, украинцев, японцев. Соответственно, финны сделали вывод.

Мало того – его сделали и шведы, которые даже в предыдущие мировые войны вполне вписались в нейтральном статусе и даже получили от этого определенные выгоды. Если кто еще помнит, Швеция в ходе «пандемии» также повела себя достаточно самостоятельно, не выполняя никаких рекомендаций ВОЗ, а принимая здравые решения в рамках логики. Это – тоже специфика шведского нейтралитета, когда стране позволяется ходить не в ногу с Европой и Западом в целом и в то же время оставаться западной страной.

И вот если эти две страны внезапно принимают решение о вступлении в НАТО – то у такого решения есть крайне серьезная причина. Клинические проблемы у одного конкретного человека вряд ли могли стать такой причиной. Но вот понимание дальнейшего сценария развития событий в России могло. И скорее всего, именно риски неконтролируемых процессов «после Путина» в стране, которая и без ядерного оружия может создать огромное число проблем для окружающих стран и регионов, привели к этому решению. А уж с ядерным оружием – и подавно. И неважно, кто будет сидеть в Кремле – объективно Россия обречена на внешнюю агрессию, так как источники развития страны полностью и до дна вычерпаны.

Вот совокупность этих факторов и стала главной причиной принятого решения. И то, что у нас никто не рискнул оценить его, понять причины, выдав за какую-то блажь – только подчеркивает тот факт, что мы находимся именно в этом тренде, который смертельно опасен для окружающих, и уже конечно, совершенно неприемлем для нас самих.

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