Chow Chow: вкусы Юго-Восточной Азии собрали в одном меню
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Очередной
комфортный проект такого плана открылся аккурат к началу осени на улице
Забелина, которая все более уверенно обрастает разноформатными демократическими
заведениями. Речь идет о Chow Chow asian bar&food от команды, запустившей
также “Мичеладу”, Pho Point и “Хинкали Point”. За кухню в целом отвечает
Владимир Жбанников, а за ее вьетнамскую часть – Буй Тхи Винь. В небольшом меню
собрано примерно три десятка блюд происхождением большей частью из Китая,
Вьетнама и Таиланда.
На закуску здесь
предлагают, например, спринг-роллы с курицей и креветкой, тофу с
имбирно-ореховым соусом, несколько видов бао и димсамов. В разделе супов
присутствуют и том ям, и лакса, и фо бо – на выбор.
В разделе блюд из
лапши и риса тоже главным образом классика – пад тай с курицей, лапша с курицей
в ореховом соусе, рис с тофу и овощами. Интереснее других выглядит, пожалуй,
лапша с кальмаром в карри-устричном соусе.
Среди горячих
блюд стоит обратить внимание на сибаса с желтым кокосовым карри, говядину в
перечном соусе и массаман-карри с курицей. Все готовится из-под ножа и довольно
быстро, порции большие. Что касается остроты, то она все-таки предусмотрительно
смягчена. Но тем, то любит погорячее, никогда не откажут в просьбе добавить в
блюдо еще немного чили.
Раздел десертов
совсем крохотный и, пожалуй, наиболее европеизированный. Шоколадный бисквит с
сырным кремом соседствует здесь с жареным бананом, сервируемым с мороженым, и
со слегка обожженным на гриле ананасом, который подают со сливочным муссом и
сладким чили.
В барной карте
царит та же демократическая полифония. Здесь найдутся и соджу, и водка, и виски
с текилой. Китайское пиво соседствует с русским сидром, а экзотические чаи
вроде да хун пао или анчана – с имбирным грогом и причудливым сетом том ям
шотов.
Средний счет –
1200 рублей.
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