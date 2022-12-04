Chow Chow: вкусы Юго-Восточной Азии собрали в одном меню

Очередной

комфортный проект такого плана открылся аккурат к началу осени на улице

Забелина, которая все более уверенно обрастает разноформатными демократическими

заведениями. Речь идет о Chow Chow asian bar&food от команды, запустившей

также “Мичеладу”, Pho Point и “Хинкали Point”. За кухню в целом отвечает

Владимир Жбанников, а за ее вьетнамскую часть – Буй Тхи Винь. В небольшом меню

собрано примерно три десятка блюд происхождением большей частью из Китая,

Вьетнама и Таиланда.

На закуску здесь

предлагают, например, спринг-роллы с курицей и креветкой, тофу с

имбирно-ореховым соусом, несколько видов бао и димсамов. В разделе супов

присутствуют и том ям, и лакса, и фо бо – на выбор.

В разделе блюд из

лапши и риса тоже главным образом классика – пад тай с курицей, лапша с курицей

в ореховом соусе, рис с тофу и овощами. Интереснее других выглядит, пожалуй,

лапша с кальмаром в карри-устричном соусе.

Среди горячих

блюд стоит обратить внимание на сибаса с желтым кокосовым карри, говядину в

перечном соусе и массаман-карри с курицей. Все готовится из-под ножа и довольно

быстро, порции большие. Что касается остроты, то она все-таки предусмотрительно

смягчена. Но тем, то любит погорячее, никогда не откажут в просьбе добавить в

блюдо еще немного чили.

Раздел десертов

совсем крохотный и, пожалуй, наиболее европеизированный. Шоколадный бисквит с

сырным кремом соседствует здесь с жареным бананом, сервируемым с мороженым, и

со слегка обожженным на гриле ананасом, который подают со сливочным муссом и

сладким чили.

В барной карте

царит та же демократическая полифония. Здесь найдутся и соджу, и водка, и виски

с текилой. Китайское пиво соседствует с русским сидром, а экзотические чаи

вроде да хун пао или анчана – с имбирным грогом и причудливым сетом том ям

шотов.

Средний счет –

1200 рублей.