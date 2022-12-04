«Проклятый дом убил моего мужа и пытался завладеть мной»

В 1989 года Лиз Рич с мужем Биллом и маленькими детьми Беном и Беккой переехали на ферму Хеол Фаног, что рядом с национальным парком Брекон-Биконс в Уэльсе.

Тогда они еще не знали, что оказались в месте, которое спустя годы получит прозвище “Самый проклятый дом Великобритании”.

Странности возникли практически сразу после переезда. В доме стали фиксироваться необычные всплески электроэнергии, животные на ферме гибли загадочным образом, а потом появились первые призраки – они выглядели как две старухи, которые молча наблюдали за тем, как играют дети.

Потом возник третий призрак, который выглядел как фигура в черном капюшоне без лица.

Лиз и Билл пытались решить проблемы, зовя на помощь священников, которые проводили обряды очищения в их доме. Но это оказалось бесполезным. По словам Лиз, “очищение проводилось сотни раз”, но проблемы никуда не уходили.

Когда супруги поделились историей о своем одержимом доме с журналистами, ими заинтересовался исследователь Марк Чадборн, который в 1996 году выпустил книгу “Testimony”, рассказывающую о ферме. В дальнейшем эта история неоднократно освещалась СМИ, в том числе в недавнем подкасте ВВС с названием “Ферма ведьм”.

Сейчас Лиз 63 года и она продолжает уверять, что все рассказанное об их доме является правдой.

“Если вы никогда не испытывали ничего подобного, для вас это должно звучать так, как будто мы все это выдумываем, но ничего из этого не было выдумано. Ничего”.

Из официальных подтверждений своих слов у Лиз имеется счет на огромную сумму за электричество, который однажды пришел им. Они неоднократно вызывали экспертов-электриков, которые пытались найти источник подобных огромных расходов электроэнергии на ферме, но так и не выявили ничего конкретного.

Ферма Хеол Фаног находится в глуши и этот район Уэльса, как оказалось, на протяжении веков был связан с чертовщиной, а именно с колдовством и магией ведьм.

По словам Лиз, когда на ферме начались странности, то это ощущение чего-то пугающего никогда не заканчивалось, лишь нарастало как большой пузырь.

“Оно шло постепенно, так что в итоге мы приспособились к таким условиям. До того как начинали происходить настоящие ужасы, мы ощущали что-то.

Иногда в доме становилось спокойнее, но потом опять что-то происходило и он становился все более гнетущим и давящим, словно в нем накапливалась злая энергия. Мы жили в ощущении нереальности. Каждый раз, когда мы возвращались домой, мы не знали, что там с нами может случится”.

Ситуация накалилась, когда они стали слышать шаги невидимок по лестнице, а в доме стали происходить разные физические аномалии.

“Я всегда старалась искать логические ответы. Но проблема в том, что тут происходит что-то, чему вы не можете найти логического объяснения. Как ты можешь объяснить что-то, когда ты стоишь, глядя глазами на дверь, а она сама собой закрывается и издает громкий звук? Как может масляный радиатор нагреваться, когда в его баке нет масла? Именно тогда я подумала, что у нас в доме возникла серьезная проблема”.

После того, как дети начали видеть старых женщин, Лиз столкнулась с очень высокой темной фигурой без лица в капюшоне.

“Он был угрожающим, сильным и уверенным в себе. У него не было лица, но оно было в форме человека. Я не думаю, что это был призрак, но это было что-то злое, что-то, что было вокруг долгое, долгое время”.

Но хуже всего в доме пришлось мужу Лиз, который был по профессии художник. Из-за странностей, происходящих в доме, он в конце концов замкнулся в себе, часами сидел взаперти в своей комнате-студии, а потом скончался.

“Билл был одержим этим домом. Оно вошло в его мозг и полностью поглотило его. Он превратился из по-настоящему живого, симпатичного парня в депрессивного алкоголика, погруженного во тьму. Дом разъедал его душу, он лишил его самоуважения. Он стал больше пить, стал сварливым, и он стал кем-то, кто прогнил изнутри. В конечном итоге это уничтожило его”.

Сама Лиз тоже , возможно, была одержимой. Во всяком случае на одном из интервью, ее лицо, как сообщается, “преобразилось”, и она заговорила другим голосом.

“Я тогда чувствовала себя оскорбленной, это была мысль о том, что что-то, какая-то энергия, что-то дерзкое и наглое захватило мое тело, пусть даже на короткий период времени”.

В конце концов они не выдержали и уехали с фермы в соседний городок.

“Я знаю, люди просто подумают, что мы странные люди, и мы все это выдумываем, но у вас должно быть чертовски богатое воображение, чтобы все это выдумать. В этом доме было опасно. Дети всегда спали со мной, я не позволяла им спать одними. Я определенно чувствовала там большую угрозу. Когда вы встречались со злом, вы это знаете. Призраки меня больше не пугают, потому что я сталкивалась с таким злом в своей жизни. Это правда”.