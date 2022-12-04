Простой, но с праздничным оттенком: идеи быстрого новогоднего маникюра на короткие ногти

Приближается Новый год. Многие женщины уже сейчас задумываются о торжественном маникюре. Ведь в праздники хочется придать ногтям особую красоту. Однако у нас не всегда есть время на создание сложного нейл-арта. Кроме этого, обладательницы коротких ногтей часто затрудняются с выбором дизайна. В статье мы приведем несколько идей быстрого новогоднего маникюра. Он выглядит просто, но носит праздничный оттенок, а также идеально подходит для коротких ногтей.

Зеленый металлик

Зеленые оттенки очень популярны в новогодние дни. Они ассоциируются у нас с цветом праздничной елки.

Вы можете покрыть ногти однотонным зеленым цветом. Чтобы маникюр выглядел более эффектно, выбирайте лак с металлическим блеском.

Красный с блестками

Вы можете использовать для новогоднего маникюра классический красный цвет. Он универсален и подходит под любой вечерний наряд. На безымянных пальцах нанесите поверх красного тона прозрачный лак с мелкими мерцающими частицами. Это придаст дизайну ногтей нотку праздничности.

Прозрачный с блестками

Попробуйте минималистичный, но эффектный вариант новогоднего нейл-арта. Покройте ногти прозрачной эмалью. Украсьте основание ногтевой пластины дугообразной линией, состоящей из серебристых блесток,

В розовых тонах

Если вам нравится разноцветный и красочный маникюр, то нанесите на ногти разнообразные оттенки розового цвета. Они могут варьироваться от почти белых до насыщенных тонов с пепельными нотками. Нанесите на один из ногтей на каждой руке розово-золотистый лак с блестками.

Френч

Французский маникюр подходит для разных случаев. В новогодние праздники стоит попробовать нарядный вариант френча. Нанесите на кончик ногтя тонкие полоски серебристого и черного цвета. Такой маникюр не потребует от вас отращивания или наращивания ногтей.

Золотой французский маникюр

Вы можете попробовать еще один нарядный вариант френча. Нанесите на кончики ногтя блестящий золотистый лак. Он красиво выделяется на нюдовом фоне. Такой маникюр отлично сочетается с золотыми украшениями.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Френч со стразами

Если вам нравятся оригинальные дизайны, то покройте ногти прозрачным лаком, а кончик украсьте тонкой линией из стразов. Такой декор легко прикрепляется с помощью специального клея. У вас получится праздничный и необычный вариант френча.

Блестки на прозрачном фоне

Этот красивый дизайн можно создать очень легко и быстро. Нанесите прозрачный лак. Дождитесь его полного высыхания. Затем покройте верхнюю часть ногтевой пластины лаком с блестками. Завершите праздничный маникюр нанесением топового покрытия.

Мерцающий маникюр

Лак с мелкими мерцающими частицами придает ногтям праздничный вид. Отдавайте предпочтение светлым и сдержанным оттенкам. Они выглядят элегантно и красиво.

Синий с серебром

Если вам нравятся темные тона, то покройте ногти синим лаком. Кончик украсьте тонкой полоской серебряного цвета. Такая комбинация выглядит празднично и торжественно.

Заключение

Эти идеи маникюра, выглядят минималистично, но нарядно и элегантно. Они красиво смотрятся на коротких ногтях и подходят к любой праздничной одежде.