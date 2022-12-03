Прогоним наконец-то усталость! Огромные плюсы здоровью от простого редиса, и как постоянно иметь его под рукой на подоконнике

Наш организм в зимнее время года особенно нуждается в витаминах. Они необходимы для полноценной работы иммунитета, как следствие, для более эффективной защиты от сезонных ОРВИ и гриппа. Кроме того, достаточное количество витаминов в организме позволяет лучше работать и не чувствовать себя постоянно усталым. В погоне за этими чудодейственными веществами мы привыкли покупать авокадо, имбирь и другие заморские продукты. А о самой обычной редиске обычно забываем и зря. На самом деле она не уступает по своему витаминному составу другим овощам. Но привлекательна не только этим фактором.

Польза редиса для здоровья

Редиска характеризуется высоким содержанием витаминов С и В9. Кроме того, она кладезь клетчатки, калия и магния. Играет важную роль в поддержании работы иммунной и нервной систем. Редиска защищает клетки от окислительного стресса и предотвращает различные виды рака. На этом полезные свойства не заканчиваются.

Соединения серы, содержащиеся в редиске, придают ей остроту и стимулируют тем самым аппетит. Лучше всего выбрать молодой корнеплод и есть в свежем виде. Такой подход позволяет уменьшить присутствие веществ, которые стимулируют пищеварительную секрецию и не всегда переносятся хорошо.

Редиску специалисты рекомендуют добавлять в свой рацион людям для поддержки медленного пищеварения и устранения аэрофагии и метеоризма. Однако при серьезных проблемах с ЖКТ лучше заблаговременно проконсультироваться с врачом. Начинать вводить редиску в рацион следует с небольших порций.

Еще одним важным преимуществом корнеплода выступает его способность эффективно и быстро охлаждать солнечные ожоги и эритему.

Микрозелень редиса на подоконнике

Микрозелень редиса также буквально наполнена полезными веществами. Более того, она имеет приятный вкус, необычный аромат и хрустящую структуру. Вырастить ее под силу даже неопытному садоводу. Все, что вам понадобится, это непосредственно сами семена, лотки с грунтом, а также опрыскиватель.

Как самостоятельно вырастить микрозелень редиса?

Сначала займемся грунтом. Поместите его в подготовленные лотки и слегка утрамбуйте. На дне следует сделать несколько отверстий, чтобы лишняя влага без труда удалялась. Также это позволит избежать плесени.

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Грунт необходимо увлажнить, но вода не должна в нем застаиваться. Поэтому с этой целью лучше использовать опрыскиватель. Если в вашей воде много хлора, нужно использовать отстоянный вариант.

Теперь приступаем непосредственно к посадке. Распределите семена по поверхности грунта. Затем снова опрыскайте и закройте непрозрачной крышкой.

Следующие 2-3 дня нужно просто ждать. Даже поливать нет необходимости. По прошествии этого времени откройте крышку. Если появились зачатки микрозелени, можно смело выставлять лоток на свет.

Уход за микрозеленью редиса обычно не вызывает трудностей. По мере просыхания грунта требуется хорошо его увлажнять. Уже через 8-10 суток после посадки можно собирать первый урожай. К этому сроку он обычно достигает 7 см в высоту. Стоит заметить, что микрозелень редиса собирают на стадии семядольных листьев, т.е. до того как сформируются настоящие первые листочки. Перед употреблением их нужно обязательно промыть под проточной водой.