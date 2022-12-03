Что положить в шкатулку, чтобы украшения были как новые

Со временем украшения могут терять свой привлекательный вид под воздействием многих факторов. Свет, влага и диоксид серы, в частности, приводят к тому, что серебро утрачивает свой блеск.

Что сделать, чтобы украшения сохранились как новые в шкатулке?

Секреты бережного хранения украшений

В первую очередь важно обеспечить сухость места хранения ценных вещей. Желательно, чтобы это было и темное место. Шкатулка в помещении с нормальным уровнем влаги как раз подойдет для этой задачи.

Но главный секрет заключается в другом. В шкатулку важно положить пакетик с силикагелем. Это высушенный гель, который кладут в коробки для хранения обуви. Подойдет данный материал и в случае с украшениями.

Силикагель будет впитывать в себя лишнюю влагу, что и обеспечит украшениям их обычный привлекательный вид блеском.