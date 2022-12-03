Мнение: Самоненависть у русских и евреев, распавшиеся LittleBig и удаление «Аллеи ангелов»

1. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Все исторические параллели, ув. друзья, конечно, условны. Тезис “русские – это современные евреи” по понятным причинам подрывает технологические отверстия у носителей вековой традиции российской патриофобии.

При этом они, сами того не подозревая, когда вопят “выыы сравнили народ-мученик с народом-изгоем, провинившимся перед миром бесчисленными прегрешениями” – доказывают именно параллелизм с европейским еврейством.

Потому что это Selbsthass. Самоненависть. Широко распространённый у европейского еврейства во второй половине XIX века синдром. Причём поражал он в первую очередь образованную часть.

“Ой, да кто мы”, – ныла она, – ” У нормальных-то народов империи, колонии, наука, романтизм. А у нас средневековая магия лавочников, квадратные буквы от мёртвого языка, морально устаревшая религия? Почти все из наших, кто поднялись – влились в европейские народы, а у нас одни олигархи, спекулянты, ростовщики, стыдно сказать.

И все нас презирают, и все над нами ржут, и нигде нас не любят, ну что мы за пугало для Европы”.

Аналогия, как видим, не полная, но весьма близкая во многих ключевых пунктах.

Лекарством от этой самоненависти выступил, как мы знаем, сионизм – идеология современная, жёсткая и без стеснения взявшая у европейства всё, что ей было нужно.

И первым пунктом, образно говоря, в ней стояло “не стыдиться себя, не стесняться себя, уцепиться за свою землю и забрать своё – не потому, что кто-то одобряет (никто не одобряет и не одобрит), а потому что нам надо, мы так решили”.

Россия, в отличие от Израиля столетней давности, уже имеется. Это и плюс (легче начинать практический “россионизм”), и минус (многим всё ещё кажется, что России дофига и что её не потерять, а значит, и модернизировать единство незачем, обойдёмся портретами Невского и Суворова в автобусах).

Но чем скорее глупости о “невозможности потерять Россию” выветрятся из массового сознания, тем лучше.

2. Кажется, история группы Little Big завешается (ссылка):



Группа Little Big распалась — сбежавшие в Штаты Прусикин и Таюрская остались ни с чем, пока находящиеся в России Лиссов и Макаров налаживают карьеру

Илья Прусикин и Софья Таюрская около полугода живут не в России. Ребята перебрались в США, где карьера не задалась — билеты на их концерты не покупались, из-за чего коллектив нацелился на Европу. Но и тут не вышло — украинские беженцы призывали властей стран отменить выступления Little Big. Не улыбнулась музыкантам удача и на просторах стран СНГ — в Казахстане отменили два запланированных на ноябрь концерта группы.

Сложное финансовое состояние вынудило Прусикина и Таюрскую распустить группу — в официальном сообществе появилась информация, что знаменитый квартет теперь будет дуэтом: «Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа LITTLE BIG это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут».

Пока карьера сбежавших из страны поклонников Украины Таюрской и Прусикина стремительно угасает, у экс-участников коллектива Антона Лиссова и Сергея Макарова она, кажется, наоборот налаживается. Судя по публикациям музыкантов в соцсетях, они находятся в России и, вероятно, возвращаются в коллектив Jane Air.

3. Админы Википедии удалили статью про Аллею Ангелов в Донецке – мемориальный комплекс, посвящённый детям, погибшим из-за войны в Донбассе.

Перед удалением статьи была формальная дискуссия, что-то вроде судилища (ссылка). Во время дискуссии админы пришли к выводу, что монумент не имеет значимости, так как его практически не упоминали в западных СМИ.

Статью удалили из англоязычного раздела, на русском и украинском языках статьи про Аллею Ангелов ещё доступны. В русскоязычной статье авторы Википедии пишут, что Аллея Ангелов — яркий образчик российской пропаганды. На украинском — что Аллея Ангелов увековечивает преступления русских.