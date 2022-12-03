 

“Никогда не переходили рамки дозволенного”: Пригожин прокомментировал идею США внести ЧВК “Вагнер” в список террористов

03.12.2022, 20:17, Разное
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“Дни.ру” заметили, что американцы ранее хотели признать ЧВК “Вагнер” террористической организацией, однако этого все еще не произошло. По словам Пригожина, у правительства США просто нет оснований для этого.

“Мы никогда не переходили рамки дозволенного, никогда не притесняли мирное население, всегда спасали от насилия угнетенных, никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций, не переходили и не собираемся переходить законы нравственности”, — цитирует бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

При этом он призвал американцев “не будить лихо, пока оно тихо”, заметив, что пока ЧВК “Вагнер” еще спит.


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