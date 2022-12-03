Устала и отвезли – Личное мнение

Татьяна Брухунова сообщила, что она эмоционально устала, а потому её муж, известный артист Петросян, увёз её снова на отдых.



Забочусь о жене, понимаете? Фото: Соцсети

Только в августе супруги отдыхали в Турции, но Евгений Ваганович вдруг почувствовал (Танька ничего даже не говорила), что супруга без сил, и убедил её отправиться снова в отпуск.

В каком-то советском фильме сказали, что счастье — это когда тебя понимают. Я скажу больше, что счастье — это когда тебя чувствуют так, когда даже ты сама ещё ничего не поняла.

Вот и Татьяна устала. Евгений Ваганович это почувствовал. И сделал так, чтобы жена отдохнула.

«Мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть. И вот мы здесь… в покое и тишине. Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала. До самого донышка вычерпала свои энергетические запасы», — цитирует Таню КП.

Это то, о чём я и говорю — муж почувствовал усталость жены раньше, чем она даже намекнула на это. И повёз на Мальдивы.

Вот вы бывали на Мальдивах? Прекрасное место. Таня наберётся сил, восстановится и ответит на заботу мужа своей заботой.

Прекрасные и гармоничные отношения, которым не мешает даже огромная разница в возрасте. Муж заботится об уставшей Танечке, а она благодарна ему за эту заботу.

А о вас вот так же заботятся? Чувствуют вас?

—