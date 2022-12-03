 

Враг народа, салага, холуй и евнух – иноагентов разделят на классы

03.12.2022, 19:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С 1 января 2023 года каждому лицу, признанному иноагентом, будет присваиваться особый статус.

– Если посмотреть список иностранных агентов, то там будут очень разные люди. Кто-то просто является холуём Госдепа, кто-то работает над подрывом наших государственных устоев, а некоторые организовывали чёрные мессы. Чтобы не было путаницы, их нужно разделить, – заявила автор поправок Мария Бутина.

Согласно новой редакции закона, иноагент может быть классифицирован как враг народа, холуй, сатанист, салага, сопляк, челядь, евнух и чернокнижник. При любом упоминании в СМИ или социальных сетях, авторы обязаны указывать этот статус, в противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности.

Первым физическим лицом-иноагентом, получившим новое «звание», стал Евгений Ройзман – его признали «чернокнижником и сопляком».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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