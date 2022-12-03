 

Это работает даже с зимней обувью: что сделать, чтобы ноги зимой не потели

03.12.2022, 16:49, Разное
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Зимой многие сталкиваются с такой проблемой, как повышенная потливость ног. Теплая подкладка обуви способствует этом. Потом после снятия сапог или ботинок носки очень неприятно пахнут. Как предотвратить это? Есть несколько простых уловок.

Никакой потливости и неприятного запаха

Первый способ очень прост. Купите в аптеке пакетик борной кислоты, затем просто высыпьте его в ботинки или сапоги. Распределите порошок максимально равномерно. Потом смело надевайте обувь и не бойтесь — потливость вам не страшна.

Достаточно эту простую процедуру проводить раз в неделю, обновляя порошок. Летом этот метод также эффективен, но кислоту придется менять раз в три дня, ведь ноги будут потеть сильнее. Можно заменить ее обычной столовой содой, она наверняка есть у вас дома. Эффект будет тот же.

Второй способ также очень прост. После душа нанесите на ступни специальный дезодорант. Особенно тщательно обработайте кожу между пальцами. Затем вы забудете о проблеме на целый день. Хотя зимой потливость ног сильнее из-за теплой обуви, можно не бояться этого. Зная такие простые секреты, вы не попадете в неприятную ситуацию, когда невозможно снять ботинок в магазине для примерки обуви или в гостях. Пользуйтесь этими лайфхаками и забудьте о проблеме.


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